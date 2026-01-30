Cancel·lat per motius de seguretat el descens de la Copa del Món de Crans Montana

La Copa del Món de descens de Crans Montana (Suïssa) s’ha hagut de cancel·lar per motius de seguretat i de condicions de pista, quan només havien sortit sis dorsals. L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, hauria d’haver competit amb el dorsal 44. L’inici de la competició ha estat marcat per diverses caigudes. Ho patien l’austríaca Nina Ortlieb (dorsal 1), que se n’anava a les xarxes a la part de dalt després d’una porta a dretes en recepcionar un salt, i on també queia la nord-americana Lindsey Vonn (dorsal 6), que finalment s’aixecava i arribava a baix tot i que amb gestos de molèsties.
Abans de Vonn, també se n’anava contra les xarxes la noruega Marte Monsen (dorsal 3), que no podia gestionar bé l’última de les portes a la part de baix. Només havien aconseguit arribar a baix tres corredores, la francesa Romane Miradoli (dorsal 2), la suïssa Corinne Suter (dorsal 5) i la nord-americana Jacqueline Wiles (dorsal 4), que havia marcat fins el moment el millor temps amb 1.14.95.
Així les coses, després del dorsal 6 (Vonn) el jurat ha estat debatent i, posteriorment, amb la baixada d’un nou obridor s’ha certificat que la visibilitat i la gestió del traçat amb els problemes que hi havia per l’estat de la pista no s’ajustava als paràmetres de seguretat pel bé de les corredores, amb la qual cosa finalment s’ha decidit cancel·lar la cursa.
Amb aquesta cancel·lació, la pròxima cita amb el descens en Copa del Món serà a Soldeu, on el descens està programat per al 27 de febrer (dos entrenaments: el 25 i el 26, a més dels dos supergegants, el 28 i l’1), per a després tenir la cita de Val di Fassa amb el descens, el 7 de març. Aquesta cursa serà l’última abans de les Finals de la Copa del Món de Lillehammer (Noruega), on el descens està programat per al dia 21 de març, i on només competiran les 24 millors de la general.