Cancel·lat el segon entrenament de descens de la Copa del Món de Cortina

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno a Zauchensee (Christophe Pallot / Agence Zoom)

Avui dijous estava previst el segon entrenament de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia), amb Cande Moreno a la sortida del descens, però finalment ha estat suspès. La prova ha estat cancel·lada per les altes temperatures i per la necessitat de mantenir la pista en condicions per les curses que resten d’aquesta Copa del Món.

Amb la suspensió d’avui, demà divendres està previst un primer descens d’aquesta Copa del Món, a partir de les 11.00 hores. El calendari de Cortina d’Ampezzo inclou un segon descens el dissabte, a partir de les 10:30 hores, i el supergegant del diumenge, també a les 10:30 hores.