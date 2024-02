Cancel·lat el primer entrenament de la Copa d’Europa de Crans Montana que comptava amb Jordina Caminal

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal. Foto: Skilv / arxiu

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal, havia de ser avui dijous a la sortida del primer entrenament de descens de la Copa d’Europa de Crans Montana, a Suïssa, però el mal temps no ha permès la seva realització. La neu i la pluja caiguda durant la nit ha impedit tenir la pista en condicions per a celebrar la baixada d’entrenament.

Així les coses, s’esperarà a l’evolució del temps, tot i que les previsions no són massa bones per als pròxims dies. La Copa d’Europa de Crans Montana comptava amb l’entrenament d’avui, un altre per a demà divendres, i cursa de descens tant dissabte com diumenge.