Cancel·lades les Copes d’Europa de Jordina Caminal i Pere Cornella pel temps

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal en una imatge d’arxiu (FAE)

Aquest dimecres no s’han pogut dur a terme, per culpa del mal temps, les dues curses de Copa d’Europa que tenien presència d’esquiadors de la FAE. Jordina Caminal és a Sankt Moritz (Suïssa) on tenia el supergegant, i Pere Cornella a Santa Caterina (Itàlia) on tenia el descens.

Sankt Moritz ha viscut una forta nevada i, a més, hi havia una molt baixa visibilitat, a banda que la previsió de temps era dolenta. Així, l’organització ha decidit cancel·lar a primera hora del matí. El supergegant d’avui era l’última cursa a Sankt Moritz. Ara, Jordina Caminal descansarà demà dijous, amb la previsió per a aquesta setmana de competir el divendres i el dissabte a dos gegants a Alpe Cermis, i ja del 18 al 22 córrer a la Copa d’Europa de Passo San Pellegrino.

Similar ha estat el cas a Santa Caterina, on també una intensa nevada a la nit ha fet que la pista no estigués en les condicions idònies per a competir en velocitat a la disciplina de descens. Així les coses, a Santa Caterina hi ha canvi de programa. Ara es preveu fer demà dijous un descens, i el divendres recuperar el d’avui. Això vol dir que no es farà supergegant.