Cancel·lada la visita del primer ministre portuguès, a Andorra, pels danys causats pel temps al seu país

La visita oficial del primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, que s’havia anunciat des del Govern, ha quedat anul·lada i ajornada fins a nova data a causa de les inclemències meteorològiques que han afectat el país lusità i que han provocat importants afectacions i, malauradament, diverses víctimes mortals. La cancel·lació de la visita de Luís Montegro ha estat anunciada aquest matí de dijous per l’Executiu andorrà.
Montenegro tenia programada una extensa agenda institucional amb motiu de la inauguració del Consolat General de Portugal al Principat. Incloïa, també, una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, i una reunió de treball per a abordar diferents qüestions d’interès bilateral per part d’ambdues delegacions.
La trobada s’emmarcava en el context de més de trenta anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal, establertes l’any 1994. La d’avui dijous hauria estat la primera visita oficial de Luís Montenegro al Principat. Montenegro és primer ministre del país des del 2 d’abril de 2024.