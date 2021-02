Cancel·lada la primera Copa d’Europa d’eslàlom d’Oberjoch, amb Rius i Esteve

L’estació alemanya d’Oberjoch havia d’acollir avui la primera cursa d’eslàlom de la Copa d’Europa, però el mal temps ha obligat a ajornar la cursa. A Oberjoch es troben Àlex Rius i Àxel Esteve.

Després que al matí s’ajornés a horari vespertí, finalment la carrera no s’ha pogut realitzar. En un principi estava prevista per a les 8:15 la primera mànega, i les 11:15h la segona, però s’ha anunciat que es disputaria a les 15:00h i 18:00h, respectivament.

Hi havia massa canvi de neu i una boira que no acabava d’aixecar. Finalment, però, les males condicions no han permès la realització de la cursa.

La previsió és que demà es pugui fer una cursa d’aquesta Copa d’Europa d’eslàlom masculí.

Gabriel, 5è i millora de punts a l’eslàlom de Bad Wiessee

Avui s’ha disputat el segon eslàlom FIS de l’estació alemanya de Bad Wiessee, amb Bartumeu Gabriel 5è i amb millora de punts.

Gabriel ha estat cinquè amb 1.24.44, a 0.21 del guanyador, l’eslovè Zak Zirovnik (1.24.23) i amb 42.00 punts FIS, que milloren els seus actuals 45.89. L’esquiador andorrà marcava el tercer temps a la primera mànega, però a la segona feia el setè: finalment ha estat cinquè amb la suma total.

Pel que fa a Ty Acosta, ha estat 13è amb 1.26.74, a 2.51 del guanyador, mentre que Xavier Cornella ha estat 35è perjudicat per una primera mànega que l’ha allunyat molt, quan era 46è. A la segona, molt millor, ha recuperat 11 posicions, sent el 35è la seva posició definitiva, a 13.88 amb 1.38.11.