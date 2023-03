Cancel·lada la Copa del Món de Quilòmetre Llançat en no tenir el gruix necessari de neu la zona d’arribada

Un esquiador disputant la prova de Quilòmetre Llançat (Tinkle)

L’organització de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat de Grandvalira ha decidit suspendre la celebració de l’esdeveniment, que estava prevista pels dies 28, 29 i 30 de març. Les nevades que han tingut lloc les darreres setmanes a Andorra han deixat les estacions en un estat òptim per a la pràctica de l’esquí, però justament la zona d’arribada de la pista Riberal, on s’havien de disputar les proves, no arriba als gruixos mínims requerits per garantir la seguretat dels esportistes.

Aquest punt no disposa d’un sistema d’innivació i malgrat tots els esforços que els equips de terreny han dedicat els darrers dies a preparar la zona d’arribada, on els corredors han de realitzar fortes frenades després d’agafar velocitats que poden arribar fins als gairebé 200 km/h, l’organització s’ha vist obligada a cancel·lar la prova.

Tot i això, es continua treballant per a mantenir la celebració del Campionat Nacional d’esquí de velocitat previst pel pròxim 26 de març, també a la Riberal, ja que la pista es troba en bones condicions i la normativa d’aquest campionat permet adaptar la zona d’arribada.