El sector hoteler depèn del temps i s’ha notat els últims dies. Tot i les nevades abundants de començament de setmana, que podrien haver estat atractives per a l’ocupació, les conseqüències del temporal Glòria a gran part de Catalunya han afectat directament el sector amb la cancel·lació de reserves, ha explicat el president de la Unió Hotelera, Carles Ramos. Amb tot, considera que no és un percentatge molt important. “Depenem molt (del temps) i no en podem fer res. Ens agradaria tenir neu ‘a la carta’ però de moment això no és possible“.

El president de la Unió Hotelera està convençut que els efectes de la borrasca que ha destrossat ports, passejos marítims i ha provocat el desbordament de rius a Catalunya, afectarà sigui positivament o negativa el teixit hoteler.

Taxa turística inevitable

D’altra banda, el sector accepta la implantació de la taxa turística, ja que creu que és inevitable. Està a l’espera de conèixer l’import i la data de l’inici del procés d’adaptació i aplicació.

De moment no hi ha cap calendari marcat. A més, insisteix a trobar una balança en la repercussió econòmica de la taxa entre la població i el turisme, un perfil de turisme que ha evolucionat: pernocta més i cada vegada i depenent de la data, reserva en la darrera hora.