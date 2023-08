“Campeonex”, de Javier Fesser

El grup de “Los Amigos” torna de les seves aventures basquetbolístiques de fa uns anys. Ara, el destí dels “Campeones” no passarà per la disciplina del bàsquet ni el parquet de la pista, sinó que acabaran, de la manera més accidental, introduïts al fascinant món de l’atletisme.

I, aquesta vegada, no comptaran amb l’entrenador Marcos Montes, sinó una entrenadora “novata” que també s’haurà d’adaptar a una nova disciplina esportiva. Les exigències de l’esport de l’atletisme, unida a una increïble habilitat de l’entrenadora per a aglutinar tota sèrie de calamitats i desventures al voltant de la seva persona, faran que res no surti a dretes per a aquest grup d’esportistes.

Com amb la pel·lícula “Campeones”, aquest segon lliurament, no deixa de ser també una comèdia dramàtica capaç de despertar, alhora, la diversió i la sensibilitat en una mateixa cinta. El film està dirigit per Javier Fesser, qui també és l’autor del guió i com a repartiment més destacat hi ha Jesús Vidal, Jelen Garcia i Gloria Ramos. La pel·lícula es va estrenar fa pocs dies, el divendres 18 d’agost.