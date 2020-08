Campanya policial intensiva de controls de velocitat a Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina al llarg d’aquesta setmana, entre avui dilluns 3 i diumenge 9 d’agost, una campanya policial intensiva de controls de velocitat. L’actuació es realitza conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de trànsit de Catalunya amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat derivada de circular a velocitats superiors a les permeses.

La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària: és una conducta de risc i té conseqüències tràgiques a les carreteres. A més de ser una causa directa de sinistres viaris, és un factor que incrementa la gravetat de les lesions. En concret, l’any passat, la velocitat inadequada va representar un 11,6% del total dels factors concurrents dels accidents, sent present en 1.162 sinistres amb víctimes en zona interurbana.

Per tant, campanyes intensives com aquesta tenen la finalitat de vigilar el compliment de les limitacions de velocitat i a la vegada, incidir en la conscienciació sobre el perill que suposa no respectar-les, per a la seguretat d’un mateix i per a la dels altres.

En les dues campanyes centrades en aquest factor de risc, realitzades l’any 2019 (a l’abril i a l’agost), es van denunciar 73.330 vehicles per excedir els límits de velocitat.

L’SCT apel·la de nou a la prudència i responsabilitat dels conductors i insisteix en què en els desplaçaments que es realitzin durant aquest mes d’agost, en un escenari de mobilitat atípic i on es preveuen més trajectes interns que en anys anteriors, és fonamental respectar els límits de velocitat fixats per evitar sinistres viaris. A més, cal tenir en compte que en la mobilitat d’estiu se sumen habitualment uns factors que contribueixen a incrementar l’accidentalitat, com són un cert relaxament dels conductors o el component d’oci en la conducció, que alhora poden derivar en imprudències a la carretera, com ara sobrepassar la velocitat permesa.

Control també en vies urbanes

Les Policies Locals que participen en aquesta campanya preventiva realitzen els controls en les zones urbanes del seu àmbit. És important recordar que dins els municipis, la velocitat excessiva pot ser determinant per als vianants, sobretot en els casos d’atropellaments, i també per a la seguretat dels ciclistes. Convé subratllar que a una velocitat de 30 km/h, el risc de mort d’un vianant en cas de ser atropellat es redueix a un 10% i a partir de 80 km/h les conseqüències són pràcticament sempre mortals.