Campanya per editar i llegir la Viquipèdia en català en la celebració del vintè aniversari

La Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure, en línia i col·laborativa, en la seva versió en català és la vintena en nombre d’articles, amb més de 670.000 entrades, i encapçala el rànquing mundial de qualitat interidiomàtic des de fa diversos anys –basat en una selecció dels mil articles fonamentals. Actualment n’hi ha 1.100 que tracten sobre Andorra, una xifra que encara té molt recorregut.

La plataforma, autogestionada en cada idioma per voluntaris i oberta a la participació de tothom, ha esdevingut un model d’èxit i un referent sobre el coneixement a Internet. Al territori catalanoparlant, l’Associació Amical Wikimedia és l’entitat sense ànim de lucre que en promou la participació, l’alliberament de contingut i la difusió amb col·laboracions institucionals. La cooperació amb Andorra es remunta a l’any 2014, quan les biblioteques Nacional i Pública del Govern es van implicar en el projecte Bibliowikis, i ha continuat al llarg dels anys en diferents projectes. Aquest dimarts 16 de març se celebra el vintè aniversari de la creació de la Viquipèdia en català.

En motiu d’aquesta celebració es difondrà una càpsula a Andorra Televisió per remarcar l’interès lingüístic de l’aniversari de la Viquipèdia i el paper capdavanter del país, atès que l’andorrà Daniel José Queraltó hi va publicar el primer article en català (relatiu al mot “àbac”), que també va ser el primer en llengua no anglesa. També es destacarà el fet que Andorra sigui el primer Estat del món a tenir tots els monuments patrimonials fotografiats i catalogats a la Viquipèdia gràcies als voluntaris de la iniciativa global Wiki Loves Monuments i els nous reptes de futur de l’enciclopèdia.

A més, també s’ha preparat una nova campanya de cartelleria amb diversos missatges que, amb el suport també de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), pretén fer una crida a llegir i editar la Viquipèdia en català. Actualment hi ha molt pocs viquipedistes andorrans que hi editin contingut en català. Els dissenys, fets pels voluntaris del Grup de Joves de la Viquipèdia (entre 15 i 30 anys), mostren el caràcter festiu de l’efemèride dels vint anys.

Inclouen textos breus relatius a aquest lideratge d’Andorra en la creació del primer article en català o la catalogació dels monuments, l’interès de configurar els dispositius i navegadors en la llengua oficial, o la possibilitat de participar-hi creant continguts com la resta de voluntaris de la Viquipèdia. Es demanarà la col·laboració als responsables dels diversos departaments del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i a les escoles de tots els sistemes educatius perquè tractin la campanya amb els alumnes i els encoratgin a fer servir aquesta eina d’èxit en català.