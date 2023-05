Campanya per a erradicar l’ús de verins a la natura

Un agent rural lliurant un tríptic informatiu (Agents Rurals)

El Cos d’Agents Rurals endega una campanya informativa i de sensibilització per a conscienciar la ciutadania catalana de les greus conseqüències que té l’ús de verins en el medi natural. La iniciativa compta amb el suport de tríptics informatius que es distribuiran a tota Catalunya a través dels mateixos efectius de Cos.

Els Agents Rurals actuen en aquest camp a través del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme del Cos, especialitzat en les tasques de prevenció, detecció i investigació de l’ús de verins, i compten amb el suport dels gossos ensinistrats per a la detecció de diferents tipus de verins pels agents del Grup Especial Caní.

La campanya “Lluitem contra els verins” distribuirà un total de 15.000 tríptics a totes les comarques de Catalunya, especialment entre els col·lectius dedicats a la pagesia, la ramaderia i la caça.

Els missatges de la campanya alerten sobre les conseqüències de l’ús de verins pel que fa a pèrdua de biodiversitat i mortalitat no controlada, ja que el verí no selecciona les espècies i mata indiscriminadament provocant morts en cadena. També alerten sobre el perill per a la salut pública, ja que manipular esquers o animals enverinats comporta un risc molt important.

Davant un cas sospitós, els Agents Rurals recullen els indicis per a poder identificar l’autoria dels fets, retiren tots els elements que puguin causar altres possibles enverinaments i traslladen el cadàver a analitzar. Només la necròpsia pot determinar la causa exacta de la mort.





Cal alertar sempre

La campanya alerta la ciutadania per a que no es toqui res en cas de trobar un animal possiblement mort per enverinament ja que manipular els animals o els esquers pot ser molt perillós. I es demana que es truqui immediatament al 112 o directament al Cos d’Agents Rurals a través del telèfon permanent 24 hores i 365 dies l’any que atén les trucades ciutadanes: 93 561 70 00 on es donarà una primera resposta.

Una altra petició dels Agents Rurals és que, si és possible, no s’abandoni l’indret fins que s’hi personi un agent de l’autoritat.

La campanya posa l’accent en la importància de la col·laboració ciutadana per a poder minimitzar o eliminar els efectes del verí i identificar les persones enverinadores, la qual cosa és sovint extremadament complexa.





Delicte penal

L’ús d’esquers enverinats és una pràctica prohibida des de l’any 1983. Tradicionalment s’havia utilitzat aquesta activitat delictiva per a controlar i eliminar depredadors salvatges i animals domèstics. Actualment encara hi ha gent que els utilitza en conflictes entre particulars i en entorns naturals o rurals per a eliminar animals que pugin competir amb l’activitat econòmica de la zona. L’ús de verins pot comportar penes de presó de 4 mesos a 2 anys, així com sancions econòmiques de 8 a 24 mesos. També pot comportar la inhabilitació especial per a caçar o pescar d’entre 1 a 3 anys.

Des de l’any 2014, quan el Cos d’Agents Rurals va intensificar aquest tipus d’investigació, s’han realitzat 25 atestats per aquesta causa. Per altra banda, des de l’any 2005 s’han produït 25 sentències condemnatòries a tot Catalunya, amb un total de 38 persones condemnades.