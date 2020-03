L’Institut Català de les Dones (ICD), del Departament de la Presidència, i Mossos d’Esquadra, del Departament d’Interior, demanen als establiments que estan operatius en aquests dies de confinament que col·laborin amb la campanya “Establiment segur contra la violència masclista”.

Aquesta iniciativa es concreta en posar en lloc visible dels comerços un cartell amb el missatge següent: “Establiment segur contra la violència masclista. Si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser un espai segur per a tu o els teus fills i filles, aquí truquem per tu al 900 900 120 o al 112. #NoEstàsSola #JoActuo”.

El Consorci d’Atenció a les persones, a través del SIAD de l’Alt Urgell vol potenciar la divulgació d’aquesta campanya, i mitjantçant els voluntaris joves de “La Seu en Xarxa”, servei autoorganitzat per teixir una xarxa de solidaritat entre veïns i veïnes del municipi, i per atendre necessitats de persones que ho requereixin, estan repartint als 90 establiments de la Seu d’Urgell els cartells informatius d’aquesta iniciativa.

L’objectiu és que les dones en situació de violència masclista comptin al llarg del confinament amb el suport dels comerços per trucar al 900900120 o al 112 per tal que arribi el coneixement de totes les dones que el puguin necessitar.

Per cobrir aquesta possible demanda, també es pot contactar a través del correu 900900120@gencat.cat i el whatsapp, 671778540. Aquests sistemes escrits poden ser més operatius quan la dona es troba confinada amb l’agressor.

Amb aquest missatge es vol ampliar el suport social a les dones que travessen aquestes situacions i que actualment poden estar aïllades. Una dona que s’acosta a un establiment i veu aquest cartell sap que pot comptar amb algú, que serà escoltada i podrà explicar la seva situació i que aquesta persona trucarà per ella al 900900120, per ser assessorada per professionals de l’advocacia, psicologia i l’atenció social, o al 112 en cas d’emergència.

Els comerços també poden descarregar-se els missatges del web dones.gencat.cat i tenen al seu abast diverses versions en català, castellà, angles i francès.

L’ICD es va adreçar la primera setmana de confinament als gremis i col·legis professionals que en ser essencials mantenen la seva activitat oberta al públic per demanar-los la complicitat i actuació activa de suport a les dones en situació de violències masclistes. Es tracta del Col·legi de Farmacèutics i els gremis de Flequeres, Estanquers, Supermercats i autoserveis, de Detallistes i autoserveis d’alimentació, i de Detallistes de fruites i hortalisses.

Una convivència permanent i forçosa i la mobilitat reduïda o nul·la pot afavorir les situacions de violència masclista amb l’agreujant de la dificultat per a la víctima de no poder trucar als serveis, trobar suport de familiars, amistats, o professionals. Aquesta actuació vol compensar aquests impediments.