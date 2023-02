Campanya d’Unicef Andorra per a recaptar fons per l’emergència del terratrèmol a Síria i Turquia

Crida d’Unicef per a ajudar a les víctimes del terratrèmol de Síria i Turquia (Unicef)

Milers de infants i famílies continuen en risc després de dos terratrèmols devastadors i desenes de rèpliques que van afectar el sud-est de Turquia i Síria el 6 de febrer del 2023. Segons indica Unicef, el terratrèmol inicial de magnitud 7,7 va arribar poc després de les 04:00 hora local, quan molts infants i famílies estaven dormint a casa, amb un segon terratrèmol de magnitud 7,6 que va colpejar més tard.

La xifra combinada de morts pels dos grans terratrèmols i les més de 600 rèpliques que van assolar Turquia i Síria, el dilluns, ha arribat a més d’11.000 persones -inclosos molts infants- amb milers d’altres ferits, amb la destrucció massiva d’edificis i altres infraestructures essencials. S’espera que aquestes xifres continuïn creixent a mesura que s’actualitzin les dades.

A Turquia, almenys 9.057 persones han mort i més de 49.133 han resultat ferides. Més de 6.444 edificis han estat destruïts i, fins i tot, encara més danyats, inclosos hospitals, escoles i altres infraestructures crítiques. Els dos terratrèmols van afectar una població aproximada d’uns 13,5 milions de persones en 10 províncies. UNICEF estima que els infants representen més d’un terç de la població de les províncies afectades de Turquia.

A Síria, almenys 2.542 persones han mort i més de 4885 han resultat ferides, amb informes de centenars d’edificis danyats o destruïts, i centenars de famílies encara atrapades.

Moltes persones, inclosos els infants, són desplaçats a causa de la destrucció de les seves cases. Les famílies amb infants dormen als carrers, centres comercials, escoles, mesquites, estacions d’autobusos i sota ponts o es queden amb els seus fills en zones obertes per por d’anar a casa, i no poder avaluar els danys estructurals i l’impacte potencial de les probables rèpliques. Milers de famílies estan exposades als elements en una època de l’any en què les temperatures baixen regularment per sota de la congelació i la neu i la pluja són habituals.

En el moment del terratrèmol inicial molta gent estava dormint i no va poder escapar dels edificis col·lapsats. Per tant, hi ha temors que centenars de persones encara puguin romandre atrapades en les runes. La finestra crítica per a les operacions de recerca i rescat s’està reduint.

Tot i que encara no hi ha xifres verificades, se sap que moltes escoles, hospitals i altres instal·lacions mèdiques i educatives han estat danyades o destruïdes pels terratrèmols, afectant encara més els infants. Hi ha moltes escoles que acullen temporalment infants i famílies desplaçades. Per exemple, a Síria, centenars d’escoles han resultat danyades. Només a Alepo, almenys quatre escoles van ser completament destruïdes i massa perilloses per a ser utilitzades. A les zones afectades de Síria, hi ha infraestructures d’aigua crítica, incloses diverses plantes clau de bombament i tractament d’aigua, torres d’aigua, sistemes d’aigües residuals i dipòsits d’aigua en campaments per a famílies que ja estaven desplaçades abans del terratrèmol que han deixat de funcionar. Això augmenta el risc de malalties transmeses per l’aigua, inclosos el còlera i la diarrea aquosa aguda.

Els possibles danys a carreteres i infraestructures també complicaran els esforços de recerca i rescat i una resposta humanitària més àmplia.

Els infants de Síria continuen enfrontant-se a una de les situacions humanitàries més complexes del món. L’empitjorament de la crisi econòmica, les hostilitats continuades després de més d’una dècada de conflictes esmolats, els desplaçaments massius i les infraestructures públiques devastades han deixat dos terços de la població necessitada d’ajuda.

La inseguretat alimentària, la dependència de fonts d’aigua poc fiables, les preocupacions de protecció, els alts nivells d’abandonament escolar són molt aguts. Les malalties transmeses per l’aigua representen una altra amenaça mortal per als infants i les famílies afectades. A Síria, un brot de còlera declarat el 10 de setembre de 2022 es va estendre ràpidament per tot el país, amb infants especialment vulnerables.

Tots els menors de 12 anys no han conegut res més que guerra, conflicte, violència o desplaçament. Les famílies han estat desplaçades diverses vegades, algunes fins a sis o set cops. Anys de violència, destrucció i deteriorament de les condicions econòmiques han fet insuportables les condicions de vida.

A tot Síria, abans del terratrèmol, s’estimava que prop de 15,3 milions de persones necessitarien assistència humanitària el 2023. Un màxim històric de 7 milions d’ells són infants.

Al nord-oest del país, moltes famílies han estat desplaçades en nombroses ocasions, i algunes continuen vivint en equipaments públics, escoles, mesquites, edificis inacabats i botigues. Ara, exposats, una vegada més als elements, els infants són vulnerables al risc de malalties com la hipotèrmia i les infeccions respiratòries. Per a molts, l’accés als serveis més bàsics com la salut, l’aigua o el sanejament és molt limitat o inexistent. “Els col·legues d’Unicef sobre el terreny descriuen una sensació de pànic”, especialment per als infants. Els infants van haver de fugir de casa seva a primera hora del matí mentre encara era fosc a l’exterior, i ara moltes famílies es queden fora als carrers i zones obertes. Moltes escoles i universitats estan tancades i s’estan utilitzant com a refugis per a famílies massa espantades per a tornar a casa seva en cas de nous incidents. Per a molts infants, aquest terror ha estat un dolorós recordatori d’experiències anteriors fugint de casa seva a causa del conflicte.

Els infants i les famílies desplaçats tenen el risc de trobar-se amb munició sense explotar, especialment quan estan en moviment. S’estima que un terç de la regió està contaminada amb mines terrestres i altres munició no explotades, per la qual cosa es preveu que el terratrèmol obligarà les persones a transitar per terres contaminades, posant-les en contacte amb explosius i mines.





Resposta d’UNICEF a Síria

A Síria, UNICEF intensifica l’assistència humanitària als infants i famílies afectades, en coordinació amb els socis, mentre avalua l’impacte dels terratrèmols.

Una prioritat immediata és garantir que els infants i les famílies afectats tinguin accés a serveis d’aigua potable i sanejament segurs, fonamentals per prevenir malalties en els primers dies d’una crisi. S’està avaluant urgentment l’impacte en les principals estacions d’aigua, i qualsevol identificació de qualsevol interrupció o dany en els serveis, i prioritzant urgentment el subministrament d’aigua segura als desplaçats. Com a mesura provisional, UNICEF té previst proporcionar camions d’aigua d’emergència per a cobrir els talls temporals d’aigua. UNICEF ha posicionat prèviament els subministraments de WASH (Aigua, sanejament i higiene) i nutrició.

Una altra gran prioritat és la de la protecció de la infància. Això inclou treballar per a identificar els infants separats i no acompanyats i treballar per a retrobar-los amb la família, així com proporcionar als infants suport psicosocial, ja que molts infants probablement van quedar traumatitzats pel terratrèmol, el més fort que han viscut durant la seva vida.

Garantir que els infants vulnerables tinguin accés a la nutrició i l’educació és una altra de les prioritats clau, inclosa l’avaluació dels danys a les escoles i si s’estan utilitzant com a refugis.

A través de les oficines de l’ONG, el personal d’UNICEF ha estat avaluant l’abast dels danys mentre prenia mesures per a ampliar urgentment la seva assistència humanitària en curs als infants i famílies afectats. A mesura que es completin les avaluacions, les necessitats humanitàries només augmentaran.





Resposta d’UNICEF a Turquia

A Turquia, UNICEF es coordina amb el Govern de Turquia i la Presidència de Gestió de Desastres i Emergències sobre les necessitats emergents vinculades a la resposta humanitària més àmplia. La seva prioritat immediata és garantir que els infants i les famílies afectades rebin el suport que necessiten desesperadament, proporcionant suport psicosocial immediat, condicionar “espais amigables” per a la infància i espais d’aprenentatge temporals, avaluació de les principals estacions d’aigua i serveis respectius, així com necessitats de salut i nutrició.

UNICEF està treballant amb el Ministeri de Família i Serveis Socials (MoFSS) per a garantir la protecció dels infants a les províncies afectades, i ja ha evacuat centenars de infants que viuen en llars d’infants i altres institucions cap a llocs segurs.

UNICEF també dona suport al Govern en el subministrament de roba i mantes d’abric d’hivern per a milers d’infants i nadons, kits d’higiene per a famílies.





QUÈ DEMANA UNICEF?

UNICEF demana una assistència humanitària oportuna i flexible per a donar suport a les necessitats immediates dels infants i les comunitats afectades pel terratrèmol.

A mesura que l’abast dels danys continua emergint, garantir un finançament flexible permet a UNICEF i respondre a les necessitats canviants a mesura que evoluciona la situació. Com sempre, garantir un alliberament ràpid i oportú del finançament permet una acció ràpida i pot salvar vides i donar suport a la resposta inicial.

UNICEF fa una crida a la comunitat internacional perquè garanteixi que les necessitats dels infants es prioritzin dins de les assignacions inicials de finançament, reconeixent que els infants es troben entre els més vulnerables.

Unicef Andorra llença una crida urgent a la societat andorrana per a enviar de forma immediata 20.000 euros d’ajuda als infants de Síria i Turquia afectats per al conflicte. Les donacions es poden fer a través de la web www.unicef.ad o en els següents números de compte:



MORABANC: AD60 0007 0019 0000 3213 2011

CRÈDIT ANDORRÀ: AD78 0003 1101 1038 0221 0101

ANDBANK: AD31 0001 0000 3042 2550 0100