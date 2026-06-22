Campanya d’informació i divulgació de consells pràctics per a combatre al mosquit tigre

El Govern, juntament amb la col·laboració activa dels comuns i d’Andorra Recerca + Innovació, inicia aquesta setmana una campanya informativa per a explicar a la ciutadania els consells pràctics i preventius que es poden dur a terme de forma individual i col·lectiva per a evitar la proliferació i estabilització del mosquit tigre a Andorra. La campanya consta de la distribució de tríptics informatius així com també d’una comunicació a través de les xarxes socials de totes les entitats col·laboradores. L’inici de la campanya s’ha decidit dur a terme amb l’arribada de la calor, moment clau en què cal impulsar les accions necessàries per a minimitzar aquelles situacions que afavoreixen l’aparició del mosquit tigre.
El mosquit tigre es reprodueix principalment en petits recipients amb aigua estancada, com ara plats sota testos, galledes o pneumàtics, mentre que no prolifera en aigües en moviment ni en masses d’aigua grans. A més, també és recomanable limitar l’acumulació de fulles en zones de drenatge o canals de desguàs, ja que generen condicions favorables per la posta dels ous. Aquesta característica fa especialment rellevant la prevenció i la implicació directa de la ciutadania per a evitar-ne la proliferació en espais privats com balcons, terrasses, jardins o horts, elements claus que es recullen en les informacions preparades.
Aquest insecte té una especial rellevància des del punt de vista de la salut perquè, d’una banda, produeix nombroses picades, repetides i especialment molestes, i, de l’altra, té la capacitat de transmetre diversos virus que poden causar malalties com el dengue, la febre de Chikungunya o del Zika. La constatació de la presència del mosquit tigre a Andorra s’ha pogut registrar gràcies a l’estudi impulsat per AR+I sobre la presència de mosquits i altres insectes vectors al Principat dut a terme durant l’estiu i tardor del 2025.
Els resultats obtinguts, i publicats en una revista científica on es constata la presència, per primera vegada, del mosquit tigre a Andorra, mostren una detecció regular, però progressiva, d’ous, larves i adults. En concret, es van identificar resultats positius a les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A més, en l’última campanya de mostreig, realitzada a l’octubre passat, s’hi van detectar ous capaços de resistir al fred, fet que posa de manifest la capacitat de l’espècie per a sobreviure als mesos d’hivern.
El pla de comunicació es va decidir en la darrera reunió de la Comissió Interministerial ‘Una Sola Salut’, a proposta del Ministeri de Salut i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, en col·laboració d’AR+I i els comuns.