Campanya de promoció turística: “A la Massana, més!”

Les autoritats comunals de la Massana al costat d’un plafó de promoció turística (Comú)

A la Massana, més. Aquest és l’eslògan de la campanya que ha posat en marxa el Comú de la parròquia per a impulsar la web turística visitlamassana.ad, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme. Aquest portal va néixer fa justament un any, amb l’objectiu de difondre, d’una manera visual i atractiva, l’oferta turística, esportiva, cultural i lúdica de la parròquia, a més d’informació dels comerços. La resposta ha estat molt positiva i la web rep de mitjana 13.250 consultes mensuals.

Ara es vol fer un pas endavant, potenciant encara més aquest canal de difusió, posant en valor l’oferta massanenca amb un to fresc i divertit, i donant protagonisme a les especificitats de la parròquia, com el fet de tenir el pic més alt, l’aposta pels productors locals -com els formatges o la carn del país-, el bike park més radical o el segell Starlight.

Ja s’han instal·lat diferents plafons a les parades de bus, per a cridar l’atenció dels visitants i convidar-los a descobrir més atractius de la parròquia a través de visitlamassana.ad. La campanya de carrer es completarà amb càpsules a la web i a les xarxes socials, en què s’aniran mostrant els diferents atractius de la Massana.

“La web visitlamassana.ad ofereix una experiència immersiva i completa al patrimoni natural, cultural i comercial de la parròquia, a més de presentar una agenda molt acurada de totes les activitats i informació sobre tot el que s’hi pot fer, tant a nivell gastronòmic com cicloturístic, de compres o activitats en família. Per això volem potenciar-la, perquè tant el públic local com els turístics entrin a explorar tots els nostres recursos”, explica el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, que remarca especialment la secció dedicada al comerç local.

Visitlamassana.ad és una web en constant evolució, que periòdicament amplia i renova continguts.