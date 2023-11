Campanya de l’ADA amb motiu del 25N

A l’escenari, Bea Insa, actriu de l’obra “Que una dona pugui estimar en totes les seves forces i no en les seves debilitats” (ADA)

Ahir dimarts, al vespre, l’Associació de Dones d’Andorra, amb la col·laboració del Comú de la Massana, va donar el tret de sortida a la campanya del ”Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones”, #25N, amb la representació de l’obra de teatre dels dramaturgs italians Dario Fo i la seva dona Franca Rame, “La Dona Sola”.

A partir de l’adaptació de diferents monòlegs, l’actriu Bea Insa, interpreta el paper de diverses dones que han lluitat davant de molts i diversos problemes, amb el denominador comú: que sempre ho han fet soles.

En l’escenografia, s’hi amaguen els secrets d’un pis on aparentment no succeeix res més que el tancament d’una dona a casa seva pel seu marit, i pateix maltractament, però, tot i així, s’estima més seguir callant, ja que té por que la justícia no l’ajudi.

Mentre el marit va a la feina, ella no ha de preocupar-se de res més que de cuidar al seu cunyat -que no pot caminar, però sí pot assetjar- i als seus fills, els quals, ni se’n recorda d’ella ja que la tenen completament abandonada.

Així que el monòleg de la dona que no té amb qui conversar a casa seva, es deslliga quan la nova veïna treu el cap a la finestra i desperta en ella la necessitat d’explicar-li la seva vida -amb una actitud conformista amb ella mateixa- en una tragèdia disfressada de xafarderia que va conduint a l’espectador per totes les emocions possibles: riure, por, dolor, incertesa i neguit.

L’objectiu de la campanya promoguda per l’ADA, és el d’aconseguir remoure consciències i acompanyar aquelles dones, que molt sovint i malauradament, es troben soles a causa de la tradició patriarcal i masclista que les acompanya, i sovint acaben en la submissió davant de la seva parella.