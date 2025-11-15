Campanya de donació de sang al Lycée Comte de Foix

La Creu Roja Andorrana, juntament amb el Lycée Comte de Foix, organitza un any més la darrera campanya de donació de sang de l’any. La cita tindrà lloc del 19 al 21 de novembre al mateix centre d’ensenyament, i serà una nova oportunitat perquè la ciutadania pugui col·laborar amb un petit gest que pot salvar vides. Els horaris de donació seran d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h. Per a participar-hi, només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació, no estar en dejú i, sobretot, tenir ganes d’ajudar.
Cada donació compta. Les necessitats de sang són constants durant tot l’any, i una sola donació pot ajudar fins a tres persones i és essencial per a tractaments mèdics, cirurgies o emergències. Les persones interessades poden inscriure’s de manera ràpida i senzilla a través del web del Banc de Sang i Teixits de Catalunya: donarsang.gencat.cat.
Des de l’organització recorden que “donar sang és donar vida. El teu gest pot ser vital per a algú que ho necessita”.
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració del Govern d’Andorra, el Lycée Comte de Foix, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments, Centre Comercial Andorrà, Super U, Ecotècnic i CGLed.