Els Ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Presidència, Economia i Empresa han iniciat una campanya de controls a tots els establiments de venda d’aliments amb l’objectiu de reforçar la lluita contra l’intrusisme. La campanya fa especial èmfasi en aquelles pràctiques que puguin suposar un frau amb relació a la comercialització de productes agraris i productes alimentaris d’Andorra. Així, la iniciativa sorgeix arran de la creixent demanda de productes locals per part de la població resident i turística que visita el país.

Els controls, ja en marxa, es duran a terme de forma progressiva i aleatòria a tots aquells centres o establiments en els quals es publiciten aquests productes. S’hi inclouen les carns de boví, oví i cabrum i equí dels animals de renda criats i engreixats a Andorra que es comercialitzen sota l’empara del segell de Carn de Qualitat Controlada d’Andorra o l’IGP Carn de Vedella d’Andorra.

L’objectiu no és altre que erradicar aquelles pràctiques que poden induir a un frau, en particular quan carns que, encara que hagin pogut ser transformades a Andorra, no procedeixen d’animals criats i engreixats al Principat en el marc reglamentari que defineix el procediment.

Les inspeccions també es faran extensives als productes que es comercialitzen sota la marca ‘Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra’ com poden ser les mels, les melmelades i gelees, els embotits; el formatge i altres derivats lactis, els vins, els licors, les cerveses, els plats preparats i els productes cosmètics.

En el cas que es detectin i constatin pràctiques fraudulentes aquestes podran ser constitutives d’una infracció greu i, per tant, les sancions d’acord amb la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor, podran comportar multes d’entre 2.000 euros i 10.000 euros.