Campanya contra la pressió estètica i la “gordofòbia” a l’Alt Urgell

Cartell denunciant la pressió estètica i la “gordofòbia” a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

El Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell està duent terme una campanya per a lluitar contra la pressió estètica i la “gordofòbia”, sota el lema “Si et molesten els cossos grassos, el problema ets tu”. El grup ja va dur a terme el passat mes de juny una enganxada de cartells a la Seu d’Urgell per a donar a conèixer la iniciativa, que s’allargarà durant els mesos d’estiu.

En les pròximes setmanes es penjaran imatges informatives i de denúncia a les xarxes socials per tal de dotar de contingut la campanya i exposar que “en l’època estiuenca les dones, les lesbianes i les trans pateixen més que en d’altres moments de l’any ‘atacs’ amb tota mena d’anuncis de depilació, dietes per aprimar-se, maquillatge per a dissimular arrugues, cremes per a bronzejar i centenars de productes per a modelar els cossos i aconseguir encaixar en un ideal de bellesa impossible”.

D’altra banda, a mitjan juliol s’organitzarà un taller d’estampació de bosses amb l’eslògan principal i es faran activitats coincidint amb les festes majors dels pobles de la comarca. D’aquesta manera, el col·lectiu feminista es marca com a objectiu “denunciar que la pressió estètica no és res més que una altra de les formes de violència masclista simbòlica que pateixen les dones i que els comporta molta frustració, els afebleix l’autoestima, els genera trastorns alimentaris i riscos per a la salut, en condiciona les relacions i les esclavitza en la societat de consum”.





Alerta per l’auge de l’extrema dreta

Finalment, les feministes de l’Alt Urgell alerten que “la pressió estètica està estretament lligada a altres formes d’opressió com l’edat, la identitat de gènere, el color de pell o la classe social”. Així mateix, reiteren que “amb l’auge de l’extrema dreta i del feixisme, que tenen discursos d’odi i propostes que posen en el punt de mira les dones i identitats dissidents, les persones migrants i racialitzades, i les classes populars, s’està posant en perill seriosament els drets aconseguits, i cal aixecar la veu”.

El col·lectiu manifesta que “existir amb un cos que surt de la norma opressora mai és fàcil i que a l’estiu s’exigeix encara més complir amb cànons i ideals de bellesa imposats”. És per això que animen tothom a difondre el missatge a les xarxes socials, a participar de les activitats que es faran durant el juliol i agost i, sobretot, “a organitzar-se en el moviment feminista”.