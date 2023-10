Campanya contra la bronquiolitis en nadons a l’Alt Pirineu i Aran

Un nadó sent immunitzat contra la bronquiolitis (Govern.cat)

El Departament Salut de la Generalitat de Catalunya ha començat la campanya d’immunització dels nadons fins a 6 mesos contra el virus respiratori sincitial (VRS) per a evitar la bronquiolitis, que a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran es preveu que arribi a uns 180 bebès. La campanya va començar a la Seu d’Urgell i Puigcerdà, on van rebre la immunització els primers lactants i ja està en marxa a la resta de CAP de la regió.

La immunització contra el VRS té lloc als centres d’atenció primària (CAP) per als nadons nascuts entre l’abril i el setembre de 2023. Els CAP, que preveuen que podran immunitzar els bebès en les properes dues setmanes, aprofitaran les cites que ja estiguin previstes aquests dies per altres motius per a administrar la immunització, o bé es posaran en contacte telefònicament amb els pares o tutors en el cas dels bebès que no tinguin una visita prevista en breu.

Per als nadons que neixin entre aquest octubre i el mes de març de 2024, la immunització tindrà lloc als quatre centres hospitalaris de la regió sanitària, abans de rebre l’alta. També s’immunitzen els infants d’alt risc davant la seva segona temporada.

Neus Méndez, infermera del CAP la Seu d’Urgell, explica que el VRS “pot provocar greus episodis de bronquiolitis o pneumònies en nadons. És una de les principals causes d’hospitalització que genera molt malestar, tant als nadons com a les famílies. Immunitzar-los permetrà prevenir o reduir l’afectació i el risc de complicacions que provoca aquest virus respiratori”.

Per la seva banda, Anna Parés, infermera pediàtrica de l’ABS Cerdanya, afirma que “la implicació dels pares és clau per a avançar i estan rebent molt bé aquesta nova immunització que permetrà evitar bronquiolitis i pneumònies”.

El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys. Durant l’any 2022 es van diagnosticar al voltant de 150 casos de bronquiolitis en infants menors d’un any de la regió. A Catalunya, 7.523.

Amb la inclusió de la immunització contra el VRS dins de l’ampliació del calendari de vacunacions sistemàtiques, Catalunya és pionera a nivell global i suposa un esforç molt important en la prevenció de la infecció i les seves complicacions en els infants.

El VRS pot tenir diferents manifestacions, depenent de l’edat del pacient i del seu estat immunitari, generant des de quadres de vies respiratòries altes banals o inaparents tipus refredat comú, fins a episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants que solen ser més greus durant els primers mesos de vida i poden ser especialment importants en prematurs. Es calcula que el VRS és el responsable d’un 50% del total de quadres de bronquiolitis i d’un 25% de les pneumònies en els menors d’un any.