Campanya, a Ordino, per unes falles lliures de petards

Es demana de no fer esclatar petards durant les falles a Ordino (Associació de Cultura Popular d’Ordino)

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha iniciat aquesta setmana una campanya a través de les xarxes convidant a gaudir de la festa de les falles i la crema del mai sense petards. Amb el lema “Falles lliures de petards. A Ordino, respecta els espais de la festa i gaudeix-la sense petards” es fa una crida perquè la nit del 28 de juny, revetlla de Sant Pere, la gent s’abstingui de llançar petards en els moments i llocs on es desenvolupi la cremada de falles.

Això és des de l’inici a les 22:30 h. a la plaça Major, pels carrers del poble on desfilaran els fallaires i, finalment, a l’aparcament del Prat de Vilella on la festa té el seu punt culminant amb l’encesa del Mai i el posterior espectacle de danses del Pirineu amb el Trio Daura.

L’associació recorda que la combinació de falles i crema del mai amb els petards és altament perillosa, i en aquest sentit desaconsella totalment tirar petards amb les falles enceses i al pas dels fallaires -ja siguin de llum o de foc-, així com amb el Mai encès i el recital del Trio Daura amb les danses del Pirineu en marxa. L’Associació ordinenca recomana que els aficionats als petards busquin altres espais i zones del poble i de la parròquia on no hi ha perillositat i no entorpeixin la festa.





Estrena de la dansa del Mai d’Ordino

Les falles i la crema del Mai d’Ordino començarà a les 12 h. amb la Plantada del Mai i l’estrena de la Dansa del Mai d’Ordino amb música composta per Ivan Caro i interpretada pel Trio Daura. La dansa està pensada perquè la balli el poble al voltant del mai i la lletra fa una crida a la germanor i la tradició. A la nit, a les 22:30 h. a la plaça Major amb l’apagada de llums es donarà inici a la cremada de falles amb la dansa “Fallaires d’Ordino” interpretada per l’Esbart Valls del Nord amb música en directe del Trio Daura.

Posteriorment, els fallaires de llum, amb el fallaire menor al capdavant i música dels Grallers i tabalers del CdA, s’exhibiran davant del públic assistent per a donar pas als joves fallaires que enguany s’estrenen amb el foc. L’inici de la desfilada dels fallaires amb el fallaire major de les Valls d’Andorra al davant i la buna de l’Albert Adellach donarà continuïtat a la festa fins l’aparcament del Prat de Vilella. Com ja va succeir l’any passat, la plaça disposarà d’unes graderies perquè el públic pugui gaudir d’aquest inici de festa.

A partir de les 23 h. aproximadament, quan els fallaires arribin a l’aparcament del Prat de Vilella, els fallaires de llum tornaran exhibir-se, donant pas a les bruixes de l’Esbart Valls del Nord amb la dansa “Sota la lluna de Sorteny”. Tot seguit el fallaire major de les Valls d’Andorra cremarà la falla tradicional de pela de beç amb la qual encendrà el Mai. Tots els fallaires acabaran rodant al voltant del Mai encès per a donar pas a la festa final amb les danses del Pirineu del Trio Daura.





Nou web culturapopularordino.ad

Coincideixen les falles d’Ordino d’enguany amb l’estrena del web de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino https://www.culturapopularordino.ad en la qual s’hi troba tota la informació de l’entitat, així com els formularis per a inscriure’s i el detall de les festes que organitza al llarg de l’any, que a part de les falles i la crema del mai són l’Ossa d’Ordino i els actes més tradicionals del Carnaval.