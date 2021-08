Campanya a la Seu d’Urgell per a recaptar aliments i sorra per a gats

L’associació Cats & Dogs Alt Urgell ha posat en marxa una campanya per a recaptar aliments i sorra per als gats de les colònies que cuiden. El col·lectiu, creat ara fa pocs mesos i sense ànim de lucre, demana la col·laboració ciutadana per tal que s’aporti pinso, llaunes de menjar i arena. Els punts habilitats per a fer la recollida són la botiga Maido Animals, el Centre Veterinari Moa i Calçats Montse.

L’entitat també fa una crida per a obtenir els fons necessaris per a la seva activitat quotidiana. En aquest sentit, proposa aportacions econòmiques puntuals o bé ingressos periòdics. A banda de la col·laboració econòmica, les promotores de la iniciativa també estan obertes a altres col·laboracions que puguin ser útils, com ara material, voluntariat o bé suport veterinari. S’hi pot contactar al correu electrònic catsdogsalturgell@hotmail.com, el telèfon 629 97 31 09 o els seus perfils a Facebook i Instagram.

Cats & Dogs Alt Urgell es va crear el novembre de 2020. Les seves integrants ja actuaven prèviament com a voluntàries tot cuidant colònies de gats. També tenen un local i compten amb el suport d’algunes cases d’acollida, tot i que en caldrien més. Anna Patricia Ducos, responsable de l’associació, recorda també que una de les seves funcions és afavorir l’adopció. En aquest cas, es prioritzen aquells gats que tenen poc temps de vida i que se’ls vol treure de les colònies per a evitar que estiguin en perill, o bé gats adults que han estat abandonats i que estan acostumats a viure en una llar. En canvi, es descarta l’adopció d’aquells que estan acostumats a viure al carrer, perquè es considera que portar-los a una casa seria contraproduent per a ells.

Entre les accions que han promogut, a més de la cura de les colònies dels gats, hi ha condicionar espais perquè els gats estiguin protegits del fred, esterilitzar els felins i netejar els espais on solen estar aquests animals, a més d’ajudar a localitzar gats perduts mitjançant campanyes de difusió.