Camins del català: L’Alguer – palau Serra

Recorreu els carrers de l’Alguer i fixeu-vos en la retolació bilingüe: via Misericordia – carrer de la Misericòrdia; via Ospedale – carrer de l’Hospital; via Roma – carrer de la Mercè (això ja no és una traducció…); via (della) Minerva – carreró del Botaiu… Podria semblar que la convivència lingüística és un fet i que als carrers sentireu tant italià com català. Pel que hem dit a la primera parada, sabem que no és així.

En els últims cent anys, la llengua catalana a l’Alguer ha viscut uns quants moments negres i algun moment dolç. Per exemple:

El 1928 el prefecte de Sàsser (la capital de província) i el podestat (un nou càrrec dictatorial) fan tancar les guarderies populars. Aquestes escoles s’anomenaven costures. El 1934 es prohibeix l’ús del «dialecte» a les escoles italianes, cosa que inclou el sard, el ladí, el friülà, el grec, l’albanès, el serbocroat, l’eslovè, el francoprovençal, l’occità… i el català. Als anys seixanta del segle xx comença a circular un lema oficiós que arriba a orelles dels pares i mares dels nens i nenes algueresos: «Algueresos: per millorar, cal abandonar l’alguerès». El 1999 arrenca el projecte Palomba, que permet portar la llengua algueresa en una seixantena d’aules d’educació primària. Però les classes es deixen d’impartir el curs 2011-2012. El 16 de juliol del 2004 es crea la primera escola d’immersió lingüística a l’Alguer (anglès, italià, català). És La Costura, que acull l’escola de primària San Giovanni Bosco, al nou barri de Carrabuffas. Però el juny del 2014 es deixa de mantenir aquesta oferta educativa i avui en dia l’escola fa bàsicament l’ensenyament en italià. El 3 de juliol del 2018 el Consell Regional de Sardenya aprova una nova llei per regular l’ús de les llengües de l’illa. Aquesta llei equipara els drets lingüístics dels catalanoparlants de l’Alguer amb els dels parlants del sard (la llengua autòctona de Sardenya).

Anem fins al palau Serra, a la plaça Cívica (en alguerès, plaça del Pou Vell), on hi ha la seu de l’Oficina Lingüística del Català de l’Alguer. Aquesta oficina «treballa amb la finalitat de promoure i valoritzar el català de l’Alguer perquè aqueixa mateixa llengua pugui ésser utilitzada quotidianament en les relacions directes entre el ciutadà i els oficis públics municipals i els servicis a ellos col·legats». En el mateix palau Serra també hi ha la seu de l’Oficina Lingüística Regional.

Pugeu-hi i us donaran un exemplar del llibret Vivim l’alguerés. «És a disposició de totes les persones que vulguin conèixer la llengua que se parla a l’Alguer».

CURIOSITATS