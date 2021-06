Camins del català: Folgueroles. Casa Museu Verdaguer

El poeta més important de la literatura catalana moderna va néixer a Folgueroles (Osona) el 17 de maig de 1845. Avui en dia aquesta petita localitat de la plana de Vic té poc més de 2.000 habitants. Quan hi va néixer Verdaguer, no arribaven a 1.000.

Tal com es pot llegir en el web del mateix ajuntament, aquest fet ha determinat «l’evolució del poble i de la gent de Folgueroles».

Venint de Girona, de Manresa o de l’oest de Catalunya, hem d’anar en direcció a Vic i agafar després l’enllaç de la N-141d, a prop del municipi de Calldetenes. «Benvingut a Folgueroles», diu un rètol poc abans de l’entrada del poble. I a sota mateix, «Casa Museu Verdaguer. Carrer Major, 7». Anem-hi.

És una casa de poble, entre mitgeres, construïda a mitjans del segle XVII. Verdaguer hi va néixer i hi va viure els dos primers anys de vida. Avui en dia aquesta casa és un museu, el museu Verdaguer, i permet descobrir com vivia una família en un ambient rural dos segles enrere. S’hi conserven objectes domèstics i algun element personal del poeta.

Val la pena aturar-se en un bust de guix, a l’entrada mateix. Recorda l’intent no reeixit d’obrir el museu el 1936. Però llavors va esclatar la guerra civil. De fet, van passar uns quants anys abans no es va poder inaugurar: va ser el 1967, encara sota la dictadura franquista.

A la planta baixa del museu hi ha l’exposició permanent sobre el poeta. I pujant l’escala, encara al replà, trobareu una petita taula negra, d’un únic calaix, que va pertànyer a Verdaguer (la tenia al pis de Barcelona, ja quan era més gran). Al primer pis hi veureu la cuina i l’habitació. Fixeu-vos en la pregària popular que, emmarcada, presideix la cuina i presidia, temps enrere, l’inici dels àpats familiars.

El bón Déu omnipotent,

amb sa divina paraula,

beneeixi aquesta taula

i tots nosaltres. Amén.

El bón Déu omnipotent,

que tan bé ens ha alimentat,

sia per sempre alabat

de tots nosaltres. Amén.

Fixeu-vos també en el bressol de l’habitació, que és una rèplica de l’original que va pertànyer al poeta i que es troba al Museu Episcopal de Vic.

Damunt la taula rodona el visitant pot llegir la carta que Verdaguer va escriure al poeta, erudit i lingüista Marian Aguiló, el febrer de 1871, per comunicar-li la mort de la seva mare.

Verdaguer va viure en diferents llocs de Folgueroles fins al 1863; és a dir, fins als 18 anys. És molt recomanable fer la Ruta Verdaguer, que ofereix la mateixa Casa Museu, per descobrir la vida i l’obra del poeta.

A la mateixa planta baixa, al fons, hi ha un petit pati amb un llorer, símbol d’immortalitat i de poesia. És aquí on, en la primera parada dels CAMINS DE FOLGUEROLES, podem llegir algun dels pensaments religiosos de Verdaguer.

Què és la raó de l’home? Una llanterna

dins la negror de la més negra nit,

mes si s’acosta a Vós, oh llum eterna,

l’efímer bri de llum de sa lluerna

s’empelta amb la claror de l’infinit.

L’expresident de la Generalitat Joaquim Torra va escriure fa pocs anys que Jacint Verdaguer va ser l’ànima de la llengua catalana i que Pompeu Fabra en va ser el cos. La imatge serveix per poder distingir una denominació que comparteixen Verdaguer i Fabra: tots dos són «el pare del català modern», tots dos són «el creador de la llengua moderna».

CURIOSITATS

El Museu Verdaguer ofereix diferents rutes , a part de la de Folgueroles: la ruta Verdaguer a Vic, la ruta Verdaguer a la Gleva i la ruta Verdaguer per la plana de Vic. També té propostes educatives molt interessants per a cadascuna d’aquestes rutes.

, a part de la de Folgueroles: la ruta Verdaguer a Vic, la ruta Verdaguer a la Gleva i la ruta Verdaguer per la plana de Vic. També té propostes educatives molt interessants per a cadascuna d’aquestes rutes. Els pensaments religiosos de Verdaguer els podeu llegir en el llibre Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos (Fundació Verdaguer, 2019). És un dietari poètic que, en forma de columna fixa, Verdaguer va publicar a La Veu de Catalunya el 1893. A la coberta de l’única edició que se’n va fer en vida de Verdaguer hi diu 1894.

David Paloma / Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya