Aquest diumenge a la Catedral, i en la mesura que es pugui també a les parròquies, comença el camí del Sínode que el Papa Francesc ha convocat, que té com a tema “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”, i que culminarà a l’octubre del 2023. S’obre el temps de treball a les Diòcesis. El Papa en el famós i programàtic Discurs d’avui fa sis anys (2015), commemorant el 50è. aniversari de la institució del Sínode deia: “El que el Senyor ens demana, d’alguna manera, ja està tot contingut en la paraula «Sínode». Caminar junts -laics, pastors, Bisbe de Roma- és un concepte fàcil d’expressar amb paraules, però no és tan fàcil posar-ho en pràctica”.

L’Església ens anima a seguir Jesús recorrent el mateix camí que va fer ell: en l’amor, la humilitat i l’obediència a Déu. És decisiu reflexionar sobre la importància que tota l’Església camini unida des de les claus de la comunió, la participació i la missió. Avui s’obre a totes les diòcesis del món la fase preparatòria diocesana d’aquest Sínode dels Bisbes. Per això us demano que us uniu espiritualment a la celebració de la Catedral i que demanem pels fruits d’aquest temps de gràcia que s’obre per a tota l’Església. Nosaltres i tots els batejats, fills de l’Església, participant en la mesura de les nostres possibilitats en la preparació del proper Sínode, creixerem en la comunió i en la caritat, caminant junts i units, amb els ulls fixos en el Crist. Preguem pel Papa pels bisbes, preveres i diaques, pels religiosos i tots els fidels, perquè realment caminem junts en la comunió mútua, la participació de tots i l’ardor de la missió. Es plantejaran unes grans qüestions, i el més important serà escoltar-nos, acollir-nos i fer propostes que tendeixin a la construcció d’una comunitat unida i missionera, que dóna testimoni joiós de la seva fe. No és fàcil perquè el pas del temps ha fet aparèixer formes de clericalisme o autoritarisme, irrellevància dels laics i laiques, dels infants i dels malalts… i els hem de tornar a posar al centre. L’objectiu d’aquesta fase diocesana és la consulta a tot el Poble de Déu, sense excloure ningú, ja que la totalitat dels fidels no pot equivocar-se en creure (sensus fidei infal·lible in credendo). La consulta a les diòcesis es desenvoluparà a través dels organismes de participació previstos pel dret (Consell Presbiteral i Pastoral, Delegacions, Arxiprestats, etc.), sense excloure altres modalitats que es jutgin oportunes perquè la consulta sigui real i eficaç. La consulta del Poble de Déu a cada diòcesi es conclourà amb una Reunió o Jornada, que marcarà el moment culminant del discerniment diocesà.

Demanem la llum de l’Esperit Sant amb aquesta Pregària que podem fer nostra al llarg de tot el procés sinodal:

“Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. Vós que sou el nostre veritable conseller: veniu a nosaltres, doneu-nos suport, entreu als nostres cors. Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta. Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores. No permeteu que la ignorància ens porti per falsos camins. Concediu-nos el do del discerniment, perquè no deixem que les nostres accions es guiïn per prejudicis i falses consideracions. Conduïu-nos a la unitat en Vós, perquè no ens desviem del camí de la veritat i la justícia, sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal ens esforcem per assolir la vida eterna. Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, en comunió amb el Pare i el Fill pels segles dels segles. Amén.”