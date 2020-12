Caminal-Vinyes-Guillamet, intentar guanyar les “4 hores de Lleida” és l’objectiu

El Circuit de Lleida tornarà a ser l’escenari en què es disputarà la cita lleidatana de resistència sobre terra. Un traçat de 1245 metres que, malgrat lel manteniment continuat dels membres de l’Escuderia Lleida, va notant el pas de les mecàniques dels participants, formant-se algunes zones conflictives que poden ocasionar més d’un disgust en la recta final de la prova.

Els dos pilots andorrans de l’equip, Melchor Caminal i Joan Vinyes, ja saben el que és pujar a l’esglaò més alt del podi del Circuit de Lleida. Tots dos, formant equip, ho van aconseguir en el 2006 i 2009, mentre que Joan va repetir en el 2013.

Després de sis anys de no aconseguir un triomf, a vegades per molt poca diferència, tenen el convenciment que ja toca tornar a guanyar. Així ho argumentaven: És una prova molt dura tant per a nosaltres com per a les mecàniques. La climatologia també pot influir, si apareix la pluja la pista acostuma a lliscar molt. En aquesta edició comenten que hi ha una inscripció de rècord i entre ells hi ha veritables especialistes d’aquestes carreres. No hi ha dubte que lluitarem, i estar entre els millors és l’objectiu. A més Guillamet afegia: Sóc l’únic dels tres que no tinc aquesta prova en el meu palmarès crec que després de diverses edicions competint, ja toca …

Malgrat tot, Vinyes, pensa que passi el que passi a la pista, és una manera genial de finalitzar la temporada. Aquestes eren les seves paraules: Els últims divuit anys, excepte alguna excepció obligada, hem finalitzat la temporada de competició en el Circuit de Lleida. En aquest 2020, a part que no serà l’última carrera de l’any, hi ha hagut dubtes fins al final sobre la possibilitat que es poguessin organitzar les 4 hores. Finalment podrem competir i, és clar, sortirem a guanyar.

Les 4 hores de Lleida es posaran en marxa durant el matí del dissabte (dia 5). A partir de les 10.00 hores els equips s’instal·laran en el paddock de les instal·lacions del Circuit de Lleida i faran els tràmits previs a la competició (verificacions, brífing,..).

Durant la tarda del mateix dissabte els equips que ho creguin oportú podran provar les seves mecàniques en la pista del traçat lleidatà. En concret, tindran un interval de 45’ dels entrenaments lliures.

Seguidament es disputaran els entrenaments cronometrats (15,45 – 16,30 hores), que seran decisius per a establir la graella de sortida de la prova de 4 hores senar-stop.

A les 10.00 hores del diumenge (dia 6) començaran les XXI 4 hores off-road de Lleida. Després que el director de Carrera hagi mostrat la bandera quadriculada, els vehicles que hagin finalitzat les 4 hores formaran en la recta d’arribada del circuit. A les 14.45 hores es durà a terme la cerimònia de lliurament de trofeus.