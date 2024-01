Caminal, “out” al descens de la Copa d’Europa d’Orcieres i Cornella suma quilòmetres a Tarvisio

Jordina Caminal a Orcieres. Foto: Gilles Baron

Doble cita de Copa d’Europa. A Orcieres (França) avui dimecres, 24 de gener, l’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha disputat el descens, on no ha pogut completar la cursa. De la seva banda, a Tarvisio (Itàlia), Pere Cornella ha estat present en el segon entrenament.

L’andorrana ha sortit a per totes, però en una de les portes de la part alta, després d’un salt, no ha pogut entrar a la següent porta i ha quedat fora de cursa. Avui la victòria ha estat novament per a l’austríaca Emily Schoepf.

Demà dijous, Caminal disputarà el supergegant d’aquesta Copa d’Europa de velocitat en què dimarts va sumar 9 punts EC en ser 22a.





Pere Cornella suma quilòmetres en Copa d’Europa

Per la seva part, el jove Pere Cornella continua sumant quilòmetres de descens en Copa d’Europa. Avui dimecres ha disputat el segon entrenament oficial de descens. Entre els 114 participants, l’andorrà, que sortia amb el dorsal 109, ha acabat 94è, el que suposa una injecció de moral de cara a les cites de demà dijous i demà passat, amb dos descensos d’aquesta cita continental.