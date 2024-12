Caminal, 22a al primer supergegant de la Copa d’Europa

Fotografia d’arxiu de Jordina Caminal. Foto: @andreabrisephoto)

Jornada molt positiva per a l’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, que ha assolit la 22a posició al supergegant de la Copa d’Europa de Zinal (Suïssa), sortint amb el dorsal 31 i assolint 9 punts EC en una cursa amb corredores de la Copa del Món de gegant. L’andorrana ha estat 22a amb un crono de 1.01.93, a 1.79 de la guanyadora, la italiana Asja Zenere (1.00.14).

Amb aquesta cursa, a més, la corredora Jordina Caminal ha sumat 9 punts de Copa d’Europa en una jornada molt positiva. Caminal torna a competir aquest dimarts, 17 de desembre, a la segona cursa de supergegant d’aquesta Copa d’Europa.





Les declaracions

Xoque Bellsolà, entrenador: “Avui ha esquiat molt bé, ha fet una errada que penalitza aquest mig segon que ens posaria al top15, on hem d’estar, però demostra coses molt bones”.

Jordina Caminal, esquiadora: “Estic contenta perquè he assolit una 22a plaça aconseguint així els meus primers punts de Copa d’Europa i, a més, en una cursa on hi havia noies de la Copa del Món de gegant, així que molt contenta de poder estar entre les millors, i a seguir”.