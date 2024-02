Camina Pirineus es dona a conèixer a l’INEFC de la Seu

Xerrada a alumnes d’INEFC sobre el projecte Camina Pirineus

Tècnics especialistes del pla Camina Pirineus han impartit aquesta setmana una xerrada per als alumnes de l’assignatura de Medi Natural d’INEFC Pirineus. L’activitat ha coincidit amb l’inici de les classes del segon semestre del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. D’aquesta manera, INEFC Pirineus vol seguir establint vincles amb la Seu d’Urgell i amb el territori, el qual és el protagonista dels estudis universitaris que es duen a terme a la ciutat, atès que estan especialitzats en esports al medi natural.

El tècnic de Patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), Carles Gascón, i la tècnica de Turisme, Montse Ripoll, han transmès als estudiants que l’objectiu principal del projecte és la recuperació de camins tradicionals per a satisfer noves demandes vinculades a la salut i a l’activitat esportiva.

Camina Pirineus és el primer pla que compta amb la implicació de la totalitat dels 19 ajuntaments de l’Alt Urgell. Tots ells s’han unit per a desenvolupar, al llarg dels darrers anys, diverses actuacions per a convertir la comarca en un referent del senderisme al Pirineu, tant per als visitants com per als mateixos habitants de la regió.

El resultat és una xarxa senyalitzada de centenars de quilòmetres per a fer rutes a peu. La posada en pràctica ha inclòs la instal·lació de senyals o miradors, la creació d’un portal web i la construcció d’aparcaments per a autocaravanes, entre altres serveis. Totes aquestes actuacions s’han completat aquests darrers mesos. Aquest octubre passat el Consell Comarcal ja va presentar el nou producte a la Fira de Sant Ermengol, de cara a començar a promocionar-lo a nivell turístic.