Camina Pirineus enllesteix l’itinerari ornitològic de Calbinyà (Alt Urgell)

Un panell informatiu sobre les aus presents a l’Alt Urgell (CCAU)

L’ornitologia, juntament amb els grans arbres i les formacions geològiques, és un dels principals recursos ecoturístics de l’Alt Urgell. Per tal de gaudir de l’observació de diferents espècies d’ocells, s’ha habilitat l’itinerari ornitològic de Calbinyà, entre les poblacions de Calbinyà i la Seu d’Urgell, que transcorre entre els termes de Valls de Valira i la capital de la comarca.

Aquest itinerari és molt freqüentat pels habitants de la Seu, per a la pràctica de l’esport i els passejos per la natura. Atesa la seva singularitat, per la varietat d’hàbitats diferenciats que es troben en un tram curt de tan sols tres quilòmetres, s’ha complementat la ruta amb informació d’interès sobre la varietat d’espècies que s’hi poden albirar.

El recorregut lineal és de 2,9 km, amb un desnivell de 305 m i un grau de dificultat fàcil (211), segons el mètode de càlcul Sendif. L’itinerari és bidireccional, circula per camins i corriols ja existents i creua diversos ambients que aporten diversitat d’ocells.

Està equipat amb cartells interpretatius i bancs de fusta orientats cap a espais amb vistes paisatgístiques molt singulars sobre la Seu d’Urgell i la plana de l’Urgellet. Els quatre diferents ambients que travessa l’itinerari disposen d’un cartell amb il·lustracions i els noms en català, científic, anglès, espanyol i francès de les espècies que es poden observar en el quatre sectors: espai obert, bosc de coníferes, erm amb matolls i bosc de caducifolis.

A l’espai obert: milà reial, milà negre, aligot comú, voltor comú, aufrany, àliga daurada, àliga marcenca, àliga calçada, xoriguer comú i corb.

Al bosc de coníferes: mallerenga emplomallada, mallerenga petita, raspinell comú, picot garser gros, pinsà comú, trencapinyes, llucareta, cargolet, mosquiter pàl·lid i gaig.

A l’espai erm amb matolls: perdiu roja, capsigrany, escorxador, bitxac comú, tallarol de garriga, gratapalles, sit negre, cadernera, gafarró i falciot negre.

Al bosc caducifoli: tallarol de casquet, tallarol gros, mallerenga carbonera, mallerenga blava, mallerenga cuallarga, pit-roig, merla comú, oriol, picot garser petit i pica-soques blau.

Aquesta actuació forma part de l’acció A3 “Xarxa de recursos ecoturístics. Subministraments, i instal·lació si escau, per a la creació de l’itinerari ornitològic de Calbinyà, d’arbres singulars de Cava i geològics del coll de Mu i del coll de Creus, dins del projecte CAMINA PIRINEUS PO-FEDER EIX 6-GO03-000662. CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.