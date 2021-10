Camina Pirineus disposa d’un arxiu fotogràfic de tots els seus punts d’interès de la xarxa

El projecte Camina Pirineus ha gestionat disposar d’un arxiu fotogràfic de part dels seus punts d’interès de la xarxa de senders. El primer pas que va dur a terme va ser una anàlisi prèvia de quins eren els punts més importants a fotografiar. El segon pas va ser treballar conjuntament amb Gemma Pla de Tucutun Fotografia per indicar-li els indrets i ella executar la feina. I finalment, es va celebrar reunions de seguiment per fer una exquisida seleccionar de les millors imatges de tot el recull que havia realitzat.

Els punts d’interès els conformen des dels patrimonials culturals com ara l’església de Sant Serni de la Salsa, als miradors que són de nova creació o bé s’han recuperat com ara el Mirador de la Trava. Les infraestructures de suport com ara l’aparcament d’autocaravanes d’Arsèguel. A més, dels pobles habitats o deshabitats de l’Alt Urgell. I també indrets tan especials com el camí del Querforadat a Ansovell, el camí de Cardoner o el camí d’Ansovell a Boscalt.

Ara Camina Pirineus disposa d’un increïble conjunt d’imatge, 350 punts d’interès de tota la comarca de l’Alt Urgell al llarg de les quatre estacions de l’any, que utilitzarà per realitzar accions de promoció i en gran mesura per incorporar a la seva pàgina web i l’aplicació mòbil perquè el senderista pugui gaudir d’elles abans, durant i després del seu itinerari.

Aquesta actuació forma part de l’Acció 6 del projecte Camina Pirineus: Accions de promoció i posicionament Xarxa de camins i s’emmarca en el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 – Operació GO03-000662 CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.