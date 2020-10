Calvó veu necessari integrar el medi ambient en la recuperació econòmica per fer front a la COVID-19

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha participat aquest divendres, de forma virtual, en la setena edició de les Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu que enguany tenen com a lema ‘Un present responsable per un futur sostenible. El món després de la Covid-19’.

Les jornades han estat inaugurades per la ministra i durant el seu discurs Calvó ha emfatitzat la necessitat que la recuperació econòmica, que s’ha de dur a terme per fer front a la situació causada per la COVID-19, ha d’integrar de manera fefaent la dimensió mediambiental. “La nostra recuperació ha de ser verda o no serà”, ha destacat.

Malgrat la situació que ha causat el coronavirus, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha recordat que tant Andorra, com la comunitat internacional, tenen encara dos reptes cabdals sobre la taula: la lluita contra el canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat. És en aquest marc que Calvó ha explicat que l’Executiu ha impulsat, arran dels canvis provocats per la COVID-19, un nou pla de Govern que permet “encarar de forma decidida la transició energètica i el repte de la sostenibilitat”.

És per això que Calvó ha explicat que el nou pla planteja, entre molts d’altres mecanismes, incentivar la producció agrària certificada, especialment l’ecològica, per afavorir les pràctiques agràries sostenibles i els productes de proximitat del país. “Estem convençuts que cal rellançar sectors amb un fort vessant tradicional, com la ramaderia i l’agricultura, per garantir la continuïtat de les produccions que ens aporten aliments d’alta qualitat i, alhora, contribueixen al desenvolupament econòmic del sector primari”, ha explicat.

La ministra també ha exposat que l’agenda de la transició energètica i de la sostenibilitat exposa la necessitat d’impulsar, de manera definitiva i decidida, el canvi de consum necessari per passar d’un model lineal a un model circular, on els residus esdevinguin recursos. En aquest sentit, Calvó ha explicat que el Govern està treballant el Projecte de llei de l’economia circular.

L’economia circular permet una millor gestió dels recursos i una disminució en la generació de residus, posant l’èmfasi en la reparació i reutilització de productes i en el reciclatge de materials. El text s’està elaborant actualment amb les aportacions i graus d’ambició que marqui la ciutadania, arran del procés participatiu que ha obert el Govern per conèixer l’opinió i els hàbits de consum de la població del país.

Finalment, i en la vessant més relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic, la ministra ha explicat als conferenciants que Andorra disposa de la Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). Al text, aprovat per unanimitat pel Consell General el 2018, s’hi afegeix la declaració d’emergència climàtica que va impulsar la mateixa cambra amb la forta col·laboració dels col·lectius més implicats, com son els joves. En aquest sentit, Calvó s’ha mostrat convençuda que “podem aprofitar la nostra reduïda dimensió i la nostra capacitat operativa per situar-nos com un referent en la sostenibilitat ambiental en àrees de muntanya i, perquè no, poder inspirar altres territoris”.

Jornades per a l’Excel·lència

Les Jornades per a l’excel·lència han esdevingut -des de la seva primera edició, l’any 2014- un espai de reflexió i un punt de trobada de professionals i empresaris de diferents sectors, amb la voluntat d’aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic a les zones de muntanya.

Es tracta d’unes Jornades de caràcter anual que, amb una temàtica d’actualitat i/o d’interès general, reuneix ponents d’alt nivell que, a través dels seus coneixements i de les seves experiències, ofereixen diversos punts de vista i aporten eines de treball orientades a la recerca dels valors d’excel·lència personal i professional.

El vincle d’aquestes Jornades amb el territori i la seva gent, juntament amb el seu caràcter analític i pluridisciplinari, han convertit les Jornades per a l’excel·lència a Esterri d’Àneu en un veritable ‘think tank’ de les zones de muntanya.