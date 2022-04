Calvó rep &ANDBeer, que ha obtingut recentment dos premis en concursos internacionals

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, ha rebut el representant de l’empresa Garadel Food Beverages Industries, S.L., Ivan García, que s’ha especialitzat en la producció de cerveses artesanals que comercialitzen amb la marca &ANDBeer.

&ANDBeer produeix diversos tipus de cervesa de proximitat i gran qualitat del país i s’elabora amb productes de quilòmetre zero. El productor, que està adherit a la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra, ha presentat a la ministra els recents reconeixements internacionals que han obtingut algunes de les seves cerveses.

El primer és la medalla d’or en la categoria Experimental Beer en el certamen Barcelona Beer Challenge 2022 (BBCh22). La cervesa guanyadora ha estat &AND HYDROBEER, una barreja d’hidromel i cervesa Blonde Ale, elaborada amb mel d’Andorra per mitjà de la col·laboració amb el productor de mel andorrà, Autèntic Abelles. Més recentment, &ANDBeer ha rebut un segon premi internacional, en aquest cas amb una medalla de plata, per a la cervesa Rossa &ANDBEER en el concurs Frankfurt International Trophy.

Durant la trobada, Ivan García, ha explicat el procés d’elaboració de la cervesa i ha valorat la importància d’aquests reconeixements internacionals que avalen el treball, la trajectòria i l’estratègia d’orientar-se a produir productes artesanals de qualitat de proximitat que es van marcar quan van fundar l’empresa a finals del 2018.

Per la seva part, la ministra ha felicitat l’empresa per a l’obtenció d’aquests reconeixements internacionals, i ha ressaltat que són fruit de les sinergies que s’estan establint entres els diversos productors locals que permeten potenciar el producte final, tot afavorint al mateix temps que es pugui desenvolupar i ampliar l’oferta de productes agraris i alimentaris de proximitat que formen part de la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.

La ministra també els ha informat que des del Govern es treballa actualment en la creació d’un label gastronòmic juntament amb el sector de la restauració, per poder crear una oferta que permeti fer valdre la cuina tradicional emprant els productes agraris i alimentaris locals i que al mateix temps també afavoreixi que es facin valdre les cerveses i els vins andorrans.