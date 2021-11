Calvó participa en la 60a reunió hispano-francesa-andorrana de salut animal i vegetal

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha participat aquest dijous a la 60a reunió hispano-francesa-andorrana de salut animal i vegetal que se celebra a la ciutat francesa de Tolosa. L’obertura de la reunió també ha comptat amb la participació i implicació dels ministres d’Espanya i França, Luis Planas Puchades i Julien Denormandie.

La voluntat de la trobada, que s’ha pogut reprendre enguany després que s’hagués d’aturar a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, té per objectiu reunir els serveis responsables de la sanitat animal i vegetal de França, Espanya i Andorra, per compartir i tractar temàtiques comunes amb relació a qüestions sanitàries a banda i banda dels Pirineus, i trobar solucions a les problemàtiques existents. Andorra es va adherir a la trobada fa 20 anys.

Durant la seva participació, Calvó ha posat en relleu les mesures que està implementant des del Govern per fomentar la diversificació del sector ramader i agrícola per poder assegurar la seva perdurabilitat per mitjà d’una política agrària que té com a principal finalitat el desenvolupament d’una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, orientada principalment a la producció de productes agraris i alimentaris de proximitat de qualitat.

Les temàtiques més tractades durant la reunió giren al voltant de la gestió dels moviments transfronterers d’animals, la lluita contra aquelles malalties animals transmissibles o contra aquells patògens que poden afectar la salut vegetal.

Les trobades constitueixen un fòrum de diàleg entre responsables i experts en sanitat animal i vegetal que, en el context actual, s’enfoca clarament cap al desenvolupament de mesures en un marc d’actuacions One Health (una sola salut) en el que es prenen en consideració aquells riscos derivats de la salut animal o de la salut vegetal que poden generar un impacte sobre la salut pública.

Aquesta trobada anual és també la il·lustració de la capacitat de França, Espanya i d’Andorra per trobar solucions als reptes actuals que afecten el sector ramader i agrari a escala europea i poder adoptar mesures comunes.