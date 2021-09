Calvó i Vilarrubla reben els joves que participaran en la PreCOP26 que se celebrarà a Itàlia

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han rebut aquest divendres al matí a Pol Cerdà i Anouk Portet, els dos joves andorrans que participaran en la trobada internacional ‘Youth4Climate: Driving Ambition’, en el marc dels actes previs a la PreCOP26, que se celebrarà a Itàlia del 28 al 30 de setembre.

Calvó i Vilarrubla, acompanyats del secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i del director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, han rebut els dos joves al despatx de la ministra Calvó. Durant la trobada els joves han pogut explicar l’agenda prevista així com les diverses activitats en les quals participaran en la seva estada a Itàlia.

“Estem molt contents per la seva participació i implicació, les accions climàtiques han d’implicar a la joventut perquè els principals afectats seran ells”, ha emfatitzat Calvó que ha destacat que l’agenda dels joves s’assembla molt a la que tindran els ministres quan es desplacin per celebrar la COP26. Cerdà i Portet han mostrat la seva satisfacció per poder desplaçar-se a Itàlia: “tenim l’oportunitat d’aprendre moltes coses que després podrem traslladar a nivell nacional per fer front al canvi climàtic”.

En aquest intercanvi, Calvó ha entregat als joves el relat internacional de l’acció climàtica que està duent a terme el Govern per passos en contra del canvi climàtic i en favor de la transició energètica. En el document entregat, en forma de targeta i que es pot accedir a través d’un codi QR, es recullen les accions previstes per encarar el país cap a la neutralitat carboni al 2050, a través de mesures fiscals sense deixar de banda la transició social. A més, les ministres també han entregat als joves dues motxilles.

Durant la seva estada a Itàlia els joves andorrans delegats tindran l’oportunitat per presentar idees i propostes concretes sobre alguns dels temes més urgents en l’agenda climàtica. Els dos primers dies estaran dedicats a grups de treball, mentre que l’últim dia els joves es reuniran amb els ministres que participaran en la COP26, entre ells, Mario Dragi, primer ministre d’Itàlia, Boris Johnson, primer ministre del Regne Unit i Antonio Guterres, secretari General de les Nacions Unides.