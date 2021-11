Calvó fa una crida a respectar els Acords de París a la COP26

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha pres part aquest dimecres en la reunió d’Alt Nivell de Ministres de Medi Ambient de la Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP26) que se celebra a la ciutat de Glasgow. Durant la seva intervenció a la sessió planària, Calvó ha explicat les diferents accions que ha implementat Andorra per lluitar contra el canvi climàtic i mitigar les emissions de CO₂ i ha fet una crida a totes les parts per respectar els Acords de París.

Malgrat que Andorra és un petit país d’alta muntanya i que és responsable de menys del 0,001% de les emissions globals de CO₂, la ministra ha assegurat que “no eludirem les nostres responsabilitats, perquè aquesta situació demanda de la implicació de tots, cap esforç induvial serà suficient”. Bona mostra d’aquesta fermesa és que el Principat ha estat un dels primers països a comunicar a la comunitat internacional les contribucions nacionals i l’han incrementat per assolir la neutralitat carboni el 2050.

És en aquesta línia que la titular de Medi Ambient ha explicat, en la sessió plenària d’Alt Nivell, que totes les forces polítiques del Principat han assolit un consens únic que ha permès establir un marc legislatiu sòlid, a través de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic i l’Estratègia de mobilitat.

Tot aquest marc ha permès Andorra, ha explicat Calvó, dotar-se de diverses eines per actuar de manera concreta, com ara amb la creació del fons verd i la taxa verda per gravar les activitats amb major impacte sobre el medi ambient perquè siguin les principals contribuents per implementar l’acció climàtica. “La introducció del preu del carboni ens permet avançar cap a una mobilitat més sostenible”, ha defensat. A més, la ministra també ha posat en relleu que el Govern ja fa any que ha desplegat un pla d’ajuts per a fomentar l’eficiència energètica i les instal·lacions d’energies renovables, per a particulars i empreses, que també han incrementat l’ajuda econòmica fruit dels nous mecanismes de finançament.

Silvia Calvó a la COP26: “avui tenim l’última oportunitat per abordar la crisi climàtica amb eficàcia i fermesa”

Davant de la comunitat internacional, Calvó ha alertat que “el canvi climàtic cada vegada és més generalitzat, ràpid i intens” i ha emfatitzat que cada cop queda menys temps per afrontar la situació: “avui tenim l’última oportunitat per abordar la crisi climàtica amb eficàcia i fermesa”. És per això que ha fet una crida a nivell global perquè s’incrementin les ambicions i es posin en marxa les eines necessàries de finançament previstes a l’Acord de París. “Demanem a totes les parts que respectin l’acord i siguin ambiciosos amb les contribucions nacionals”, ha destacat.

En la seva part final del discurs ha recordat que la pandèmia de la COVID-19 va provocar un tancament de l’economia sense precedents amb una reducció de les emissions contaminants, però aquest efecte només va ser “un miratge”. Un fet que “convida a reflexionar sobre el model de creixement econòmic actual” perquè, ha remarcat Calvó, “la transició ha de ser justa i sostenible per ser eficaç”.

En vista d’aquesta situació, la ministra ha insistit que cal ser concrets en les ambicions marcades en l’Acord de París per no decebre “especialment als joves”, un dels sectors de la societat més sensibles amb la temàtica. “S’han de tenir en comptes les peticions que ens han enviat a través del manifest Youth4climate que els joves van redactar a Milà perquè seran ells els encarregats de gestionar i impulsar en el futur l’acció climàtica”, ha apuntat.