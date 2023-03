Calvó fa balanç de les accions emprades els últims anys per a impulsar Ramaders d’Andorra

La ministra en funcions Sílvia Calvó amb els membres de Ramaders d’Andorra SA (SFGA)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, i presidenta de Ramaders d’Andorra SA ha presidit aquest divendres la junta ordinària de l’entitat. La trobada, que ha comptat amb la participació de més d’una desena de socis, ha servit per a fer balanç de les diverses accions implementades els darrers anys a l’entitat que han permès impulsar-la i convertir-la en referència pels ramaders del país.

En aquest marc, Calvó ha emfatitzat que la societat defensa “un model de vida, un patrimoni cultural que cuida de l’entorn i que proporciona Carn de Qualitat”. Aquesta filosofia s’impulsa de forma “decidida i ambiciosa” el 2019 quan la societat va passar de ser un simple intermediari, amb un poder de decisió i control limitat, a agafar el rol de ser únic distribuïdor de la Carn d’Andorra i estar present en totes les etapes de distribució.

Amb totes aquestes decisions, la ministra en funcions i presidenta ha ressaltat que “la societat ha fet un tomb de 180 graus”. Actualment la societat ja disposa de tres professionals de la carn a ple temps, un vehicle propi, i una inversió en maquinari que era necessària per a executar aquests projectes. Així mateix, Ramaders d’Andorra SA “és una societat cada cop més autònoma”. Subministra a més de 60 punts de venda comptant, carnisseries, centres de lliure servei i restauració. “Es tracta de punts de venda satisfets tant amb la qualitat del producte com amb la qualitat del servei”, ha apuntat Calvó.

Tot plegat ha millorat la solvència de la societat, que ha incrementat el marge comercial de forma exponencial els darrers anys. S’ha assolit l’objectiu d’aportar major visibilitat a la Carn d’Andorra, d’estar presents en més punts de venda i de disposar d’una marca comercial més coneguda pel consumidor. “Tot plegat ha permès retornar un preu el més just possible al ramader per la tasca realitzada”, ha conclòs la ministra en funcions.

Ramaders d’Andorra, amb gairebé 25 anys de trajectòria, va néixer amb la voluntat de gestionar la comercialització de la carn criada i engreixada a Andorra sota els diferents segells de qualitat, per una part ‘Carn de Qualitat Controlada d’Andorra’ i ‘IGP Carn d’Andorra’.