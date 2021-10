Calvó explica els esforços en la lluita contra el canvi climàtic davant l’ONU

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha participat de manera telemàtica al debat d’alt nivell titulat ‘Entregar accions climàtiques: per a les persones, el planeta i la prosperitat’. A una setmana de la celebració de la COP26, el president de l’Assemblea General de les Nacions Unides, Abdulla Shahid, ha convocat aquesta reunió que esdevé un fòrum per debatre la bretxa de les capacitats tècniques i financeres actuals necessàries per a limitar l’increment de la temperatura global 1,5 graus. A més, s’han intercanviat les millors pràctiques per abordar l’acció climàtica, així com tots els reptes estructurals per a la sostenibilitat que s’han agreujat en el temps de pandèmia.

Durant la seva intervenció, Calvó ha recordat que el repte del canvi climàtic “és una lluita global” i que malgrat que Andorra sigui un petit país això no suposa que el seu compromís “no estigui a l’alçada de la gran responsabilitat que requereix el repte global”.

És en aquest context la titular de Medi Ambient ha explicat que “Andorra creu fermament en la internacionalització dels costos” derivats de la crisi climàtica i per això ha impulsat la creació d’un preu pel carboni. Calvó ha defensat que l’acció climàtica, i en particular la transició energètica, han d’anar de la mà de finançament per no deixar ningú enrere i impulsar el canvi d’hàbits necessari entre la societat. I precisament aquest és l’efecte que persegueix la taxa verda.

La ministra ha explicat que de manera paral·lela, el Govern ha promulgat la creació d’un fons verd per al clima que permet finançar accions concretes com la reducció de les tarifes del transport públic, incrementar les ajudes a l’eficiència energètica dels habitatges o apostar per la compra de vehicles elèctrics. “Només sobre la basa de l’esforç integral aconseguirem els nostres objectius”, ha reiterat.

Finalment, Calvó ha demanat als països que defensin l’Acord de París perquè “els compromisos assumits actualment a nivell mundial ens estan encaminant cap a un esclafament allunyat dels objectius marcats”. És per això que ha defensat que Andorra segueix subscrivint i assumint com a propis els objectius internacionals per desenvolupar una “acció climàtica ferma, decisiva i immediata”.

Espot i Calvó participaran en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26

Si bé les Nacions Unides tenen un paper fonamental com a espai de consens polític multilateral en l’àmbit de l’acció climàtica, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26, que aquest any se celebra entre el 31 d’octubre al 12 de novembre de 2021 a Glasgow (Regne Unit), se centrarà en recuperar, en l’actual context postpandèmia, l’ambició climàtica entre la comunitat internacional.

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la reunió d’Alt Nivell de caps d’estat i de govern, que se celebrarà l’1 i el 2 de novembre. Per la seva part, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, estarà present a Glasgow per participar en la reunió d’Alt Nivell per a Ministres de Medi Ambient, entre el 9 i l’11 de novembre.