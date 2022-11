Calvó destaca a la COP27 el compromís i l’esforç d’Andorra per a avançar cap a la neutralitat de carboni

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silva Calvó, juntament amb el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, han iniciat aquest dimarts l’agenda de treball i participació en la 27a sessió de la Conferència dels Estats Part (COP 27) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que celebra aquesta setmana la trobada de ministres.

La COP 27 té lloc fins al 18 de novembre sota la presidència d’Egipte, a la ciutat de Xarm El-Xeikh. Aquesta Conferència ha d’instar totes les Parts a demostrar la voluntat política necessària per a avançar cap a una millora de la resiliència climàtica. L’objectiu de la trobada és impulsar i acordar una agenda mundial millorada d’acció climàtica, seguint el compromís adoptat a París el 2015, que es va refermar i reforçar a la COP26 amb el Pacte de Glasgow per al Clima, que va situar l’objectiu global d’adaptació als efectes del canvi climàtic, la mitigació de l’emissió de gasos i el finançament del clima al capdavant de l’acció global.

Refermant el compromís d’Andorra en la lluita global contra el canvi climàtic i també seguint les línies marcades com a prioritàries per l’Executiu i el pla d’acció de Govern, Horitzó 23, la ministra ha reafirmat el compromís d’Andorra d’augmentar l’ambició de reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle per a l’any 2030. Així, i tal com ja va avançar el cap de Govern la setmana passada, concretament Andorra ha aprovat i presentat la seva contribució determinada a escala nacional augmentant l’ambició de reducció d’emissions per a l’any 2030, seguint el que estableix el Pacte pel Clima de Glasgow adoptat durant la passada COP 26 al Regne Unit.

L’actualització estableix l’objectiu ambiciós de reduir en un 55% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2030, actualitzant així el percentatge que actualment estava situat al 37%, respecte a l’escenari immobilista. La fita continua sent arribar a aconseguir la neutralitat carboni el 2050, és a dir, equilibrar el nivell d’emissions amb el nivell d’absorció d’aquestes per a aquell any.

Així ho ha afirmat la ministra Calvó durant la participació en la trobada ministerial de la Coalició de la quinzena de països que han apostat per assolir la Neutralitat de Carboni, que s’ha celebrat en el marc de la COP 27 al pavelló francès. Andorra es va adherir l’any passat a aquesta aliança de països i demana de forma capdavantera, juntament amb la resta de socis, la necessitat que tots els països també es comprometin a assolir la neutralitat carboni en la seva agenda d’acció climàtica.

En aquesta reunió, a la qual hi han intervingut els homòlegs de França, Espanya i Suècia, la ministra també ha explicat els mecanismes que ja s’estan implementant al país per a avançar cap aquest objectiu més ambiciós com ara la gratuïtat del transport públic o els programes de finançament econòmic per al parc immobiliari i mòbil com són el Pla Renova i l’Engega.

En aquesta mateixa línia, la ministra Calvó també ha exposat la recent posada en marxa del primer projecte del mercat nacional de carboni, que permet poder finançar projectes dins de les fronteres andorranes que ajudin a mitigar les emissions d’efecte d’hivernacle. Així mateix, també ha explicat que Andorra disposa des del 2021 d’una taxa verda que permet finançar projectes sostenibles per part de l’administració.

Andorra, defensa el quart informe

Andorra va defensar dissabte, a nivell tècnic, a càrrec del director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, els resultats del quart informe bianual per a explicar les mesures i el nivell actual d’emissions del país davant de la resta de parts que formen la COP27. Andorra es va posar a disposició de la resta de països per a poder contestar qualsevol dubte al voltant de l’informe presentat.

Amb la defensa dels resultats, Andorra va esdevenir un dels 10 primers països desenvolupats en fer-ho, fet que referma la voluntat de continuar treballant per a avançar cap a la neutralitat carboni.

Recordar que el 2 de març de 2011, Andorra es va adherir al Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC), com a Part del Conveni. El Conveni estableix que les diferents parts han de presentar actualitzacions dels inventaris nacionals de gasos d’efecte hivernacle. Aquestes actualitzacions també han d’incloure una descripció de les mesures de mitigació previstes pel país per a reduir les emissions. Els informes d’actualització s’han de lliurar cada dos anys i són la base de la transparència que regeix els processos de relació entre les parts del conveni.