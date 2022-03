Calvó assegura que la pujada de preus de FEDA no afectarà les tarifes bonificades

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha anunciat aquest divendres que, inevitablement, la crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna comportarà un augment de les tarifes de FEDA. Ho ha assegurat durant la conferència ‘Lluita contra el canvi climàtic’ organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), que s’ha celebrat aquest matí de divendres a Escaldes-Engordany, i en la qual han assistit una cinquantena d’empresaris i empresàries del país. Calvó ha volgut recalcar que aquesta pujada no afectarà les tarifes bonificades de les famílies amb dificultats econòmiques: “no les tocarem ni augmentaran”, ha recalcat.

En la mateixa línia, la ministra ha explicat que, actualment, Andorra està comprant l’energia a uns preus “multiplicats per deu, respecte a la compra que teníem quan la situació estava normalitzada”. A més a més, ha afegit que “aquest hivern, FEDA va parar el cop per donar temps a les famílies i empreses de recuperar-se i ara estem pensant en la pujada, tot i que encara no podem avançar quin serà el percentatge incrementat; el que sí que podem dir és que la pujada no serà en proporció a l’augment que hem tingut nosaltres en la compra”.

Per la seva banda, el president de l’Empresa Familiar Andorrana, Francesc Mora, ha declarat que “els preus i els costos de l’energia afecten els empresaris i és important estar pendents de l’evolució dels fets, les tendències econòmiques i les decisions legislatives per així poder-nos anticipar en les expectatives de futur de cada negoci”. Sobre l’anunci de la pujada de tarifes de FEDA, Mora ha recordat que “el preu de l’energia ja ha vingut pujant els darrers mesos, no és un fet d’ara. El país té una empresa pública, que és FEDA, que ha contingut i amortit aquest increment del 2021, però això ja no serà més possible de sostenir perquè FEDA no podrà absorbir la pujada i això s’haurà de traslladar a la factura d’alguna manera”.

Malgrat que l’acte d’avui estava centrat en els efectes de l’emergència climàtica al món, el conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia, ha centrat gran part de les preguntes posteriors a la conferència i, conseqüentment, ha provocat l’anunci de l’augment de tarifes per part de la ministra. Tot i això, la xerrada duta a terme per la directora de Fundación Empresa & Clima, Elvira Carles, s’ha centrat en el desgel dels pols i el consegüent creixement de nivell del mar, i l’emissió de gasos efecte hivernacle per part de les principals economies mundials. En relació amb això, la ministra Calvó ha admès que Andorra té unes emissions de C02 per càpita superiors a les d’Espanya -més de sis tones l’any per càpita-, i “s’està treballant per reduir aquesta xifra, fent una clara aposta per les energies renovables, l’eficiència energètica i la sobirania energètica”. En la seva rèplica, Elvira Carles ha volgut defensar Calvó, fent valdre les polítiques sostenibles d’Andorra: “el país està fent bé les coses; està en l’equip dels bons”. Aquesta és la segona vegada en tres anys que l’EFA convida Elvira Carles al Principat, amb l’objectiu de què els empresaris i empresàries andorrans tinguin informació de primera mà sobre els efectes del canvi climàtic.