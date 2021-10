Calendari del jardí a l’octubre

El mes d’octubre es presenta com un gran mes per al jardí. Ja entrats a la tardor, és un mes ideal per a fer treballs d’abonats, podes, sembres… És un bon mes, abans de l’hivern, per a realitzar les últimes podes com a retoc de formació i neteja en arbustos i tanques.

Podarem tots aquells arbustos que floreixen abans de la seva brotada, com les hortènsies. Si ho fem a la primavera, eliminarem tota la seva floració, ja que els botons florals es formen durant el repòs hivernal.

Plantarem les plantes de temporada de tardor i hivern com ara els pensaments, o les calèndules, i, com sempre, aconsellem crear taques de color amb una sola varietat per a augmentar el seu impacte visual.

També és el moment ideal per a les plantacions d’arbustos com el llorer o el grèvol, o trasplantar aquelles plantes que requereixin una jardinera major.

Si el mes es presenta humit, disminuirem la freqüència de regs i evitarem en el que puguem que les plantes arribin a la nit mullades.

Adobarem amb dosi una mica més alta i amb abonaments rics en potassi, que enforteixin a les plantes de cara a la tardor i hivern i ajudin a suportar millor les baixes temperatures. Millor si és adob orgànic, i removent la terra.

Triarem els bulbs que plantarem aquesta tardor perquè floreixin durant l’hivern i principi de primavera. També prepararem el terreny on els volem situar enriquint-los amb un adobat de fons.