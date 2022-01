Caldea supera les xifres prepandèmia en l’últim semestre de l’any

Caldea ha tancat un any marcat encara per la pandèmia. En el primer tram del 2021, l’spa termal d’Andorra no va poder operar amb normalitat a causa de les limitacions a la mobilitat imposades als països veïns, però aquest últim semestre de l’any ha aconseguit superar les xifres de prepandèmia, registrant una facturació superior a la pressupostada i a la del mateix període del 2019. Gràcies al pla de reactivació aplicat des del principi de l’estiu, l’spa obtindrà un resultat EBITDA superior al milió d’euros, superant així les projeccions que es va marcar per al 2021.

Tot i el difícil inici de l’any pel que fa a l’afluència de visitants, a causa de les restriccions per viatjar que van imposar tant Espanya com França, Caldea ha sabut reactivar-se en l’últim tram i, fins i tot, superar les xifres d’abans de la pandèmia. Amb els mercats restablerts, ja al mes de juliol va començar a encaminar-se cap a la recuperació marcant seguidament un mes d’agost de rècord, on es van superar per primera vegada a la història els 2 milions d’euros de facturació en un mes. Els mesos següents es va confirmar aquesta tendència positiva.



Client de proximitat majoritari

Caldea ha rebut aquest 2021 un client majoritàriament espanyol. Concretament, el visitant del país veí suposa el 85% del total tot i que destaca, en paral·lel, el creixement del client francès, que ja suposa el 13% del total. Pel que fa al perfil d’aquest client, el 40% són famílies i el 50% parelles, un segment -aquest darrer- que cada vegada pren més notorietat. El 10% restant són grups o persones que venen soles a evadir-se.