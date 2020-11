Caldea reobrirà el 19 de desembre

El pròxim 19 de desembre, Caldea reobrirà el Termolúdic i, juntament amb Inúu, que ha estat operatiu de manera ininterrompuda des de l’estiu, completaran l’oferta d’aigües termals per una temporada d’hivern que prendrà embranzida a partir de Nadal, moment en què està previst que s’aixequin les restriccions a la mobilitat als països veïns.

Destacarà, com a gran atracció estrella, la nova llacuna panoràmica exterior, que té el terra transparent i sobrevola el riu Valira i l’excepcional obertura dels spas el dia de Nadal, de 16h a les 00h. Únicament no obrirà els mesos vinents Likids, l’spa exclusiu per a nenes i nens de 3 a 8 anys.

La companyia ha aprofitat aquests últims dies per a realitzar diverses tasques de manteniment al Termolúdic, tancat des de principis del mes de novembre, i preparar-se per a la tornada a l’activitat. Aprofitant el parèntesi, s’han intensificat els treballs de desinfecció i revisió de totes les instal·lacions per poder així encarar la nova temporada amb bones garanties de seguretat.