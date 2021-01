Caldea posposa la reobertura del Termolúdic

Caldea preveu la reobertura del Termolúdic tan aviat com les autoritats sanitàries dels mercats de proximitat donin conformitat al restabliment de la mobilitat, permetent així, que els seus habitants puguin desplaçar-se a Andorra. L’spa termal ha descartat la data de reobertura prevista pel dia 9 de gener a causa de les noves mesures anunciades als països veïns.

El centre termal ja compta amb totes les instal·lacions i els serveis preparats i contempla el retorn del Termolúdic a l’activitat quan s’aixequin les restriccions esmentades i la situació epidemiològica, tant a Espanya com a França ho permeti.

Actualment, roman operativa l’oferta més exclusiva d’Inúu així com els seus tractaments innovadors. L’horari d’obertura és de les 10h a les 22h.

Els clients que disposin d’una entrada al Termolúdic per aquestes dates en les quals no es troba operatiu, poden bescanviar-la per una d’Inúu amb la mateixa tarifa, o bé podran modificar la seva reserva per una altra data contactant amb booking@caldea.com. També tenen la possibilitat de anul·lar sense càrrec 72 hores abans de la data de reserva.