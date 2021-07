Caldea llança una campanya “per a les vacances més esperades de tots els temps”

Necessitem tranquil·litat, calma, relax i distensió. Però també necessitem alegria, color, experiències i diversió! Aquest és un dels missatges de la nova campanya d’estiu que posa en marxa Caldea i que dona continuïtat a un dels principals conceptes que defineixen el complex: “Un spa que no té res a veure amb un spa”. La frase evoluciona aquest 2021, després de la pandèmia, per mostrar al visitant que Caldea té molt a oferir, a més de les seves singulars aigües termals.

La campanya d’estiu, sota el lema ‘SSSPAAACTACULAR’, dona el tret de sortida avui a mitjans televisius forans, així com a través de formats digitals, amb l’objectiu, sobretot, d’arribar a mercats de proximitat.

Caldea encara aquest estiu a ple rendiment, amb el Termolúdic, Orígens i Inúu (l’spa Adults Only de Caldea), oberts. Evidentment, també ho està la que s’està convertint en la principal atracció del Termolúdic, la llacuna panoràmica exterior que permet sobrevolar el riu. Així mateix, i des del 3 de juliol, s’afegirà a l’oferta de Caldea Likids, la zona reservada per a infants de 3 a 8 anys, per introduir-los al món del termoludisme.

També està plenament operativa l’oferta de restauració, amb els restaurants Blu i Aquàtic del Termolúdic, així com el restaurant tai-japonès d’Inúu, el Siam Shiki. A la vegada, i acompanyant totes les experiències d’oci i desconnexió, roman obert el servei de tractaments i massatges de l’spa Adults Only Inúu. Tot plegat es complementarà aquest estiu amb una àmplia agenda d’espectacles, música en directe, animacions i més sorpreses que s’aniran desvetllant les properes setmanes.

El complex obre de les 10 del matí a les 22 h, i els dissabtes allarga fins a les 23:59 hores.

Caldea ssspaaactacular, Caldea necessària, Caldea segura

La campanya de Caldea vol deixar enrere un període complicat i tornar a il·lusionar. Vol transmetre que, després d’un any de confinament, tensionats, nerviosos, és necessària la tranquil·litat, calma i distensió. Però també l’alegria, les experiències i la diversió. Sensacions, totes elles, que s’assoleixen al spa termal més gran d’Europa.

A més, ho fa amb totes les mesures d’higiene i control de propagació del virus consolidades, ja que per a Caldea la seguretat i tranquil·litat dels seus clients és una prioritat absoluta. Mesures que estan avalades per tots aquests mesos en què Caldea ha mantingut obertes part de les seves instal·lacions, sense cap incidència i amb una satisfacció plena dels seus clients. Fet que dona confiança i notorietat per encarar amb totes les garanties aquesta nova temporada estival.

Així, es mantenen algunes mesures de control i prevenció del virus com la limitació de l’aforament al 50% a totes les instal·lacions, la col·locació de dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el centre, l’ús obligatori de la mascareta aquàtica en interiors (la mascareta està inclosa amb el preu de l’entrada), i la renovació diària de les aigües, combinada amb el seu tractament amb desinfectants d’alt espectre innocus per a la pell. Pel que fa als restaurants, l’ús màxim de persones per taula queda reservat a vuit.