Caldea i el Museu Carmen Thyssen organitzen un concurs de dibuix amb el lema ‘Caldea, on l’aigua és vida’

Caldea, l’spa termal d’Andorra, juntament amb el Museu Carmen Thyssen Andorra i en col·laboració amb el Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra, organitzen la 3a edició del concurs de dibuix per a nens i nenes entre 3 i 10 anys de tots els centres educatius del Principat. Sota el lema Caldea, on l’aigua és vida, els infants hauran de representar què és per a ells l’spa termal i, en especial, què representa l’aigua com a recurs natural principal per al funcionament del centre.

Es pot participar amb un únic dibuix, realitzat en una làmina de cartolina (mida A3) produïda per Caldea i el Museu Carmen Thyssen Andorra, i que es lliurarà a les aules de les diferents escoles. Una vegada els nens comptin amb el material proporcionat, serà l’hora que facin volar la seva imaginació fent ús de qualsevol tècnica i material que considerin necessari.

El termini de participació comença dilluns 9 de novembre, i finalitza el 9 de desembre (fins a les 19h), que és l’últim dia per lliurar els treballs en persona al Museu Carmen Thyssen Andorra. Poden participar-hi tots els nens i nenes escolaritzats als tres sistemes educatius del Principat d’Andorra, entre els 3 i 10 anys, i es diferenciaran en 4 categories.

El jurat qualificador estarà format per diversos representants de les diferents entitats col·laboradores i es reunirà el 16 de desembre. Entre tots seleccionaran 10 semifinalistes per categoria, d’entre els quals escolliran els tres millors treballs de cada categoria.

Els premis són una entrada familiar per accedir a Caldea, lots de merchandising del Museu Carmen Thyssen Andorra i una entrada familiar al museu per a cada premiat. A causa de la situació d’emergència sanitària actual no es realitzarà entrega de premis presencial i es podran recollir al museu la setmana del 22 de desembre al 9 de gener del 2020 de les 10h a les 19h, excepte els dies 25 i 26 de desembre, i els dies 1 i 6 de gener. Els dilluns el Museu està tancat i els diumenges obre fins les 14h. Els premis es comunicaran als guanyadors a través dels seus pares i via les xarxes socials de Caldea i del Museu Carmen Thyssen Andorra.