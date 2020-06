Caldea et convida a “volar” a la seva nova Llacuna panoràmica

Per volar no sempre es necessiten ales. La nova llacuna panoràmica de Caldea s’inaugurarà el pròxim 4 de juliol i, coincidint amb la seva reobertura després de la crisis sanitària, promet sensacions intenses. Amb un fons transparent i a una alçada de 5 metres sobre el riu, aquesta nova instal·lació desafiarà als visitants a posar a prova el seu vertigen ja que, des d’aquesta alçada, experimentaran una sensació d’ingravidesa com si estiguessin volant sobre el riu.

La llacuna panoràmica, amb una superfície de 50 metres quadrats de metacrilat transparent suspesa en l’aire, està equipada amb jocs d’aigua i de llums, i disposa de dos nivells diferents on reactivar el cos i la ment. El nivell superior de la llacuna disposarà d’un jacuzzi. Al nivell inferior es podrà gaudir d’un conjunt de jets d’hidromassatge a més d’una impressionant cascada. Així mateix, i per completar l’experiència d’evasió, el visitant podrà contemplar unes extraordinàries vistes a les muntanyes que rodegen aquest spa urbà.

La construcció d’aquesta nova llacuna, adequada per a tots els públics, aportarà més varietat en nombre d’instal·lacions i millorarà el confort dels visitants. A més, aquesta nova instal·lació té un sistema de tractament òptim de l’aigua tenint en compte també la parquedat del recurs escàs de l’aigua termal.

Amb aquesta novetat Caldea vol donar la benvinguda als seus visitants d’una forma sorprenent, fomentant el concepte de contrasts i que Caldea és un spa que no té res a veure amb un spa, on es poden experimentar sensacions úniques com sobrevolar un riu sense ales.

Gaudir de Caldea amb la tranquil·litat de sempre

La inauguració de la llacuna panoràmica s’uneix a la reobertura del Termolúdic i Orígens, els espais de majors dimensions de Caldea arrel del tancament preventiu pel COVID-19. I tot i que Caldea sempre ha seguit els protocols més intensos per la neteja dels seus espais, en vista de la situació actual i, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, s’ha definit una bateria de mesures extraordinàries de seguretat.

Les noves mesures de seguretat inclouen la intensificació de la higiene i desinfecció de totes les instal·lacions i el tractament de les aigües amb desinfectants d’alt espectre, validats per la OMS. A més, els treballadors de Caldea estaran protegits i han rebut formació específica per informar als clients i per realitzar tractaments amb total seguretat.

El client, per la seva part, haurà d’utilitzar mascareta en els espais públics, excepte a les àrees aquàtiques; netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i dutxar-se amb sabó per accedir a la zona de banys termals.