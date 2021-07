Caldea estrena els nous espectacles d’acrobàcies i música en directe de l’estiu

Des del 17 de juliol i fins al 28 d’agost, al Termolúdic s’incorpora cada dia l’espectacle LUNNA amb una sessió a les 12 h i un xou d’acrobàcies amb teles i la música en directe del violinista Javi Lin a les 21:40 h. D’altra banda, des del pròxim dissabte l’Spa termal també completa els COCKTAIL NIGHTS d’Inúu amb un espectacle de pole dance i els sons del violí electrònic de Javi Lin a les 21 h. Els xous amb artistes en viu arriben a Caldea prop de 17 mesos després de l’última exhibició, Lumière, que va haver de ser cancel·lada a causa de la pandèmia.

L’espectacle LUNNA s’escenificarà a la llacuna central del Termolúdic en dues sessions i amb la col·laboració d’uns artistes d’excepció. A la sessió matinal de les 12 h, el duo d’acròbates italianes de la companyia Ada Ossola ‘Art and Elegance‘ oferirà un xou de pole dance amb una clara orientació familiar. A la sessió nocturna, les artistes lliscaran per unes teles aèries per a realitzar figures impossibles des del sostre de vidre de l’Spa i aniran acompanyades per Javi Lin al violí, finalista del programa de televisió Got Talent. L’artista, d’origen taiwanès i reconegut arreu del món, aterra de nou a Caldea amb el seu emblemàtic violí electrònic i farà vibrar als espectadors tot sincronitzant els ritmes més actuals amb uns espectaculars jocs de llum i d’aigua. Algunes sessions comptaran amb la violinista Silvia Carvajal com a cover de Javi Lin.

Uns minuts abans, a la terrassa exterior d’Inúu es podrà veure un xou que combinarà els sons transgressors del violí Javi Lin amb una representació de pole dance. Aquest espectacle outdoor es podrà veure cada nit a les 21 h en el marc dels COCKTAIL NIGHTS, unes sessions amenitzades per la música d’una DJ en directe en les quals s’ofereix un còctel de franc amb la compra de l’entrada.

L’horari d’obertura del juliol del Termolúdic, Orígens i Inúu és de 10 h a 22 h, excepte els dissabtes que és de 10 h a 23:59 h. A l’agost, tots els Spas tancaran a la mitjanit. A banda de l’accés als Spas, tots els visitants poden continuar gaudint de la gastronomia thai-japonesa al Restaurant Siam Shiki que compta amb terrassa-lounge amb vista a les muntanyes i o escollir el nou Restaurant BLU al Termolúdic.