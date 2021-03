Caldea es prepara per a l’obertura del Termolúdic d’aquest dissabte

El centre termal reactiva la seva activitat i oferirà l’entrada del Termolúdic amb l’accés lliure a Orígens per als clients majors d’onze anys. A més, els usuaris podran gaudir del servei de tractaments i de la botiga. L’horari d’obertura serà de les 10h a les 22h, excepte els dissabtes i de l’1 al 4 d’abril que serà de les 10h a les 23h.

Per garantir la màxima seguretat a totes les instal·lacions, però sense renunciar a oferir la millor experiència als usuaris, Caldea aposta per l’ús de la mascareta aquàtica. Així, i fent un pas més en les ja extenses mesures de seguretat establertes per contenir la propagació de la Covid-19, l’Spa termal ha decidit que la seva utilització sigui obligatòria a l’interior de les instal·lacions i l’entregarà de franc als clients.

La mascareta serà de disseny sobri i amb la miniatura del logotip de Caldea al lateral. Oferirà “cobertura facial” contra la Covid-19 i destaca per tenir protecció antimicrobiana i antivírica certificada i per estar concebuda pel medi aquàtic. Per qualitat dels materials, presenta una alta transpirabilitat: “està fabricada amb teixit de neoprè, és hidròfuga i repel·lent a l’aigua, i compta amb un sistema d’assecat ràpid”, explica el director general de l’Spa termal, Miguel Pedregal. Per tant, està “totalment concebuda per garantir una major seguretat en entorns aquàtics, sense perdre confortabilitat”, garanteix. A més, és perfectament reutilitzable, amb garantia de més de 50 rentades a 40 graus.

La mascareta és una peça que ja s’ha convertit en imprescindible en la quotidianitat de l’últim any. En el cas de l’aquàtica de Caldea, de la marca Enforma i fabricada a Espanya, ha estat sotmesa a estrictes controls sanitaris de qualitat, antibacterians, antimicrobians i antivírics. Aquests controls han anat a càrrec de reconeguts laboratoris especialitzats i certificats per la Unió Europea.

L’ús obligatori d’aquesta innovadora mascareta s’estableix per als adults majors d’onze anys. Cal recordar que la mascareta ‘convencional’ ja s’ha d’utilitzar a la resta d’instal·lacions ‘seques’, tant per part dels usuaris com del personal, però aquesta serà d’ús obligatori a l’interior de l’Spa, des de l’accés als vestidors.

Tot plegat, i sumant-ho als estrictes protocols de seguretat i de control que Caldea té activats, transformarà definitivament l’Spa en una instal·lació encara més segura contra la propagació del virus. El Termolúdic operarà amb un 30% de l’aforament a partir de dissabte segons fixen per decret les autoritats sanitàries del Govern d’Andorra.